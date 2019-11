L'Olimpia Teodora chiude un super girone d'andata in casa contro l'ostica Torino

Ravenna vuole confermare la sua ottima posizione di classifica

Reduce dal quarto successo consecutivo, ottenuto al tie break a Roma su un campo in cui nessuno aveva ancora vinto, la Conad Olimpia Teodora si avvicina al giro di boa della prima fase della stagione e ospita al PalaCosta il Barricalla CUS Torino, quarto in classifica proprio alle spalle delle ravennati.

Arbitri del match saranno Sergio Jacobacci ed Emilio Sabia.

Le avversarie

Nato nel 1946, il CUS Torino (Centro Universitario Sportivo) è la massima espressione polisportiva piemontese per il numero di discipline praticate, per la continuità e per il livello delle attività svolte. Promossa in Serie A2 nella stessa stagione dell’Olimpia Teodora, la società si è trasferita da Collegno a Torino a partire dalla stagione scorsa.

Quest’anno la squadra è stata profondamente rinnovata e, mentre Elisa Morolli si è trasferita proprio a Ravenna e sarà la grande ex della partita assieme a Silvia Lotti (in Romagna nella seconda parte della scorsa stagione), in regia è arrivata Rebecca Rimoldi. Agli ordini del nuovo Coach con grande esperienza in A1 e in campo internazionale, Mauro Chiappafreddo, Torino ha aggiunto Michieletto in posto 4 e confermato la coppia di centrali Gobbo (alla quarta stagione in Piemonte) e Mabile, oltre all’opposto Roneda Vokshi. Forte della quarta posizione in classifica e di due vittorie consecutive, le piemontesi si presentano a Ravenna per confermarsi tra le sorprese positive del campionato.

Il commento

“Affrontiamo una squadra – spiega Coach Simone Bendandi – che, come dimostra la classifica, è ricca di qualità e non dobbiamo dimenticare che ogni partita per noi deve essere come una finale. Questo match ha un doppio valore, perché da un lato vogliamo esprimere il nostro miglior gioco di fronte al nostro calorosissimo pubblico, e dall’altro, avendo fatto un girone di andata molto positivo ed essendo reduci da quattro vittorie di fila, sappiamo che il bello viene adesso.

Adesso dobbiamo difendere quello che abbiamo fatto finora e dimostrare una grandissima forza mentale a livello di atteggiamento. So che le ragazze danno sempre tutto, ma a un certo punto se si vuole fare il salto di qualità, ci deve essere la capacità di togliere quella polvere che in alcune situazioni si è presentata. Per fare questo ci vuole quell’esperienza che si acquisisce partita dopo partita. Rimaniamo quindi concentrati su noi stessi e, come sempre, mi auguro che usciremo dal campo avendo dato il nostro massimo”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Poggi (2), Morolli (15).

Centrali: Guidi (8), Torcolacci (9), Parini (12).

Attaccanti: Bacchi (1), Altini (3), Piva (4), Canton (5), Strumilo (7), Manfredini (11).

Liberi: Calisesi (10), Rocchi (13).

La classifica

Regular Season Serie A2 Girone B

DELTA INFORMATICA TRENTINO 20, LPM BAM MONDOVI' 20, OLIMPIA TEODORA RAVENNA 18, BARRICALLA CUS TORINO 14, ROANA CBF H.R. MACERATA 12, SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO 12, ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB 9, SIGEL MARSALA 6, FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 6, P2P SMILERS BARONISSI 3.

Biglietteria

La biglietteria del PalaCosta, p.zza Caduti sul Lavoro 13, Ravenna, aprirà alle ore 16.30, così come i cancelli del palazzetto. Prezzi dei biglietti:

INTERO € 10,00

RIDOTTO OVER 65 € 8,00

RIDOTTO JUNIOR 12-18 ANNI € 5,00

Ingresso gratuito per gli Under 12

I tagliandi restano anche disponibili in prevendita (con maggiorazione del prezzo di € 1) sul sito ( https://www.vivaticket.it/ita/event/olimpia-teodora-barricalla-cus-torino/142889 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ) fino alle 12 di domenica.

Live match

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

La diretta streaming del match sarà visibile sulla pagina Facebook: @olimpiateodoravolley

La campagna “Insieme di può”

Pubblica Assistenza Ravenna e Conad Olimpia Teodora Ravenna scendono in campo insieme in una vera e propria gara di solidarietà per raccogliere i fondi necessari ad arricchire il reparto con lettini pediatrici per i pazienti più piccini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Ravenna.

Sarà devoluto all'iniziativa, ideata da Fortunata Franchi e sostenuta dal patrocinio sia del Comune di Ravenna che da quello dell’AUSL della Romagna, il valore economico del biglietto di ingresso dei volontari della Pubblica Assistenza, offerto dall’Olimpia Teodora. All'ingresso del Pala Costa inoltre sarà presente un gazebo dove chi vorrà potrà effettuare la propria donazione.