Hotel e ristoranti italiani “da favola” sulla Relais & Châteaux Guide 2019

47 luoghi degni di meraviglia e stupore per la famosa guida

Indice dell'articolo:

Come ogni anno è uscita “Relais & Châteaux Guide 2019”, il manuale che ci conduce alla scoperta dei migliori hotel di charme e ristoranti gourmet che con eleganza e raffinatezza incantano coloro che vogliono regalarsi un soggiorno di valore.

In Italia sono ben 47 i luoghi fra hotel e ristoranti degni di meraviglia e stupore per la famosa guida che ne individua 23 nel nord del Paese e 24 nel centro-sud Italia.

Bellevue Hotel & Spa Hermitage Hotel & Spa Villa Crespi Il Luogo di Aimo e Nadia Château Monfort Da Vittorio L’Albereta Villa Fiordaliso Villa Cordevigo Wine Relais Castel Fragsburg Terra – The Magic Place Gardena Grödnerhof Hotel & Spa Villa Abbazia Agli Amici dal 1887 Dal Pescatore Santini Le Calandre Hotel Villa Franceschi Hôtel Londra Palace Quadri Antica Corona Reale Castello di Guarene Relais San Maurizio La Meridiana Resort & Golf

Il Bottaccio Ristorante Enoteca Pinchiorri Relais Santa Croce Arnolfo Ristorante Hotel Borgo San Felice Relais Borgo Santo Pietro Il Borro Relais Il Falconiere & Spa Gallia Palace Beach Golf & Spa Resort Caino Borgo dei Conti Resort Palazzo Seneca Hotel Raphaël Il Pagliaccio Palazzo Manfredi Terme Manzi Hotel & Spa Caesar Augustus Bellevue Syrene 1820 Don Alfonso 1890 Il San Pietro di Positano La Sommità Relais Petra Segreta Resort & Spa (Sardegna) Capofaro Locanda & Malvasia (Sicilia) Locanda Don Serafino (Sicilia)

Nord:

L’Albereta (Erbusco BS)

Villa Fiordaliso (Gardone Riviera BS)

Villa Cordevigo Wine Relais (Cavaion veronese VR)

Villa Abbazia (Follina TV)

Dal Pescatore Santini (Runate MN)

Le Calandre (Sarmeola di Rubano, PD)

Hotel Villa Franceschi (Mira VE)

Hôtel Londra Palace (Venezia VE)

Quadri (Venezia VE)

Sud :

Il Bottaccio (Montignoso MS)

Ristorante Enoteca Pinchiorri

Relais Santa Croce (Firenze FI)

Arnolfo Ristorante (Colle di Val d'Elsa SI)

Hotel Borgo San Felice (Castelnuovo Berardenga SI)

Relais Borgo Santo Pietro (Palazzetto SI)

Il Borro (San Giustino Valdarno AR)

Relais Il Falconiere & Spa (Cortona AR)

Borgo dei Conti Resort (Perugia PG)

Fondata nel 1954, Relais & Châteaux è una Associazione di 580 hotel di charme e ristoranti d’eccezione, gestiti da proprietari, Maîtres de Maison e Chef indipendenti, che condividono la passione per il proprio lavoro, animati dal desiderio di stabilire legami autentici con i propri ospiti.

Presente in tutto il mondo, dai vigneti della Napa Valley alla Provenza, passando per le spiagge dell’Oceano Indiano, la collezione di dimore Relais & Châteaux è un invito a scoprire l’art de vivre che caratterizza la cultura di ogni luogo e a condividere un viaggio alle radici di storie umane uniche.

Gli associati Relais & Châteaux sono uniti dal desiderio di tutelare, mantenere vive e valorizzare la ricchezza e la diversità delle cucine e delle tradizioni dell’ospitalità in tutto il mondo. Nel novembre del 2014 Relais & Châteaux ha presentato all’UNESCO un Manifesto che sancisce questa volontà e l’impegno a preservare il patrimonio locale e ambientale.