Christmas Soul, fine d'anno all'insegna del gospel

Il 29 dicembre il Virgina Gospel Ensemble

A Christmas Soul nel segno della musica a stelle e strisce. Domenica 29 dicembre in Piazza del Popolo arriva la prima formazione statunitense della rassegna, l’orchestra Virginia Gospel Ensemble capitanata dal pluri-premiato autore, insegnante e produttore musicale Earl Bynum (alle 17.30, ingresso gratuito). Come illustrano gli organizzatori, prosegue dunque l’evento natalizio del Comune di Ravenna - Assessorato al Turismo con la direzione artistica di Francesco Plazzi (dell’Associazione culturale Blues Eye), che fino al 1° gennaio porta alcune delle migliori formazioni gospel americane sul palco di Piazza del Popolo e al Teatro Alighieri. L’ultima notte dell’anno si esibiranno gli Spirit of New Orleans e il 1° gennaio la cantante Noreda Graves. Ma il programma propone anche alcuni concerti fuori cartellone organizzati da Blues Eye in collaborazione con gli stabilimenti balneari, attorno all’ora di pranzo: sempre domenica tocca al musicista “griot” gambiano Jabel Kanuteh, che si esibisce con Marco Zanotti (all’Oasi Beach alle 12.30).

Christmas Soul è curato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna in collaborazione con Spiagge Soul (produzione dell’Associazione culturale Blues Eye) e porta in città uno dei generi della black music che meglio si sposa all’atmosfera natalizia. Il Gospel affonda le sue radici nella tradizione orale degli schiavi afroamericani del 17esimo secolo e caratterizza da allora i canti e i balli delle chiese cristiane americane, ma si è poi diffuso in tutto il mondo grazie a formazioni che uniscono la forza del coro alla sapienza vocale dei cantanti solisti. Uno stile unico, che arricchisce per il secondo anno l’atmosfera già carica di magia che si respira a Ravenna nei giorni di Natale.

Virginia Gospel Ensemble

Virginia Gospel Ensemble. Earl Bynum, produttore, autore, insegnante, torna in Italia con una formazione a sei elementi di coristi selezionati dalla corale The Mount Unity Choir, parte integrante della Mount Lebanon Baptist Church, importante chiesa battista della Virginia attiva in numerose attività culturali, sociali e filantropiche. Membro del “Gospel Announcers Guild of the Gospel Music Workshop of America” e della Backstage Committee-GMWA, Bynum è uno dei più attivi animatori della scena gospel della Virginia, organizzatore di convention, stage e workshop. Con la sua nuova formazione dei Virginia Gospel Ensemble Bynum dà vita a un perfetto mix di molteplici influenze di Gospel tradizionale e contemporaneo con arrangiamenti vicini al Jazz, sapientemente dosati e proposti con energia e grande maestria. Bynum con i Mount Unity Choir ha vinto l’importante riconoscimento come Best Church Choir al “Neighborhood Awards” 2013 e a gennaio 2014 ha vinto il grammy del Gospel fregiandosi dello “Stellar Awards” come Best Contemporary Gospel Choir.

Jabel Kanuteh

Jabel Kanuteh. Nato in Gambia, primogenito di 10 figli, come suo padre e suo nonno, Jabel Kanuteh è un Griot: cioè poeta e cantore, ovvero “colui che ha il dono della parola”, e suona la Kora, un’arpa a 21 corde tipica del suo Paese natale. Jabel è arrivato in Italia dal 2015, dopo un lungo viaggio, dieci giorni di cammino nel deserto e tre giorni di mare, attraversando Mali, Burkina Faso, Niger e Libia. Ora il viaggio in qualche modo si inverte e Jabel può accompagnarci laggiù, attraverso villaggi, volti e territori lontani. È stato ospite di vari festival: Fano Jazz Festival, Festival internazionale “Isole che parlano”, Festival “Tradire - Le radici nella musica 2018” e “Paesaggi Sonori” in Abruzzo. Per l’occasione è accompagnato dal percussionista e poli-strumentista Marco Zanotti.

Il cartellone ufficiale. Oltre al Virginia Gospel Ensemble, il programma di Christmas Soul prevede per l’ultimo giorno del 2019, in Piazza del Popolo, alle 23, gli Spirit of New Orleans, un’originale, numerosa e spettacolare formazione composta da alcuni fra i migliori musicisti gospel delle chiese battiste di New Orleans e della Louisiana, titolari del “Grand Staff Award”, riconoscimento concesso solamente ai migliori gruppi del genere dalla fondazione “Gospel Music Workshop of America”. A loro, per arricchire l’evento, si unirà per alcuni brani la cantante Noreda Graves, che poi darà vita al concerto della mattina di Capodanno al Teatro Alighieri, il 1° gennaio 2020 alle 11 (i biglietti per questo concerto sono già esauriti). Noreda è la voce soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e sicuramente una delle voci soul più apprezzate d’America. Anche questo concerto sarà arricchito, a parti invertite rispetto al 31 dicembre, dalla partecipazione di alcuni membri della corale degli Spirit of New Orleans. Christmas Soul si avvale della collaborazione tecnica e amministrativa della Fondazione Ravenna Manifestazioni.



Gli eventi Off. Gli eventi fuori cartellone proseguono invece il 1° gennaio col brunch del Finisterre dedicato al Blues pre-bellico e affidato alle mani e alla voce di Paul Venturi (ore 13.30). Sabato 4 gennaio invece Bruno Orioli ricorda il grande maestro del reggae Bob Marley (al Finisterre, ore 13), mentre domenica 5 gennaio si esibisce il duo formato dal cantautore e sassofonista anglo-giamaicano Ken Bailey e da King Frisko (all’Oasi Beach, ore 12.30). Lunedì 6 gennaio chiude il programma l’omaggio della cantante Lisa Turrini alle donne del Blues (Finisterre, ore 13).