L'OraSì non si ferma più: anche Verona cade al Pala De Andrè

Ancora una grande prestazione dei giallorossi che trionfano 69-65

Non si ferma più la striscia di successi dell'OraSì Ravenna, che apre il 2020 al Pala De Andrè con l'ottava vittoria consecutiva e batte Verona per 69-65. In una partita molto tirata i padroni di casa inseguono per gran parte della contesa, ma restano sempre a contatto grazie al gioco di squadra e a una solida prova difensiva, poi nel finale, con Charles Thomas fuori per 5 falli, è Tommaso Marino a decidere la gara con la tripla del 68-65 a 30'' dalla sirena. Marino è anche top scorer con 17 punti, mentre Ravenna porta altri 3 giocatori in doppia cifra: Potts (13), Thomas e Treier (10).

Grazie al successo l'OraSì allunga ancora in classifica, complice la sconfitta di Mantova nel match di pranzo contro Ferrara, e si porta a 6 punti di vantaggio sulle seconde (Mantova, appunto, e Forlì).

A seguire la cronaca completa...