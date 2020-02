Prima sconfitta casalinga per l’OraSì, Mantova espugna il Pala De Andrè 68-71

Ravenna battuta nel finale in volata

Si ferma a 12 la striscia di vittorie casalinghe dell’OraSì Ravenna, che cade per la prima volta in stagione al Pala De Andrè cedendo per 68-71 contro Mantova. Come nel match di andata le due squadre battagliano punto a punto (nessuna squadra guadagna mai un vantaggio di più di 4 punti) in una sfida dall’altissimo livello fisico, ma nel finale in volata gli ospiti sono più lucidi e strappano i 2 punti.

Rispetto a tante altre occasioni i giallorossi non eseguono al meglio nel quarto periodo, passandosi troppo poco la palla contro l’ottima difesa avversaria. Tra i padroni di casa pesante l’assenza di Treier, impegnato con la propria nazionale, che costringe Coach Cancellieri ad allargare il minutaggio di Thomas, Chiumenti e del neo arrivato Spizzichini.

A seguire la cronaca completa…