Coronavirus. Zona arancione estesa a tutta Italia: vietati spostamenti e assembramenti anche all’aperto

Il governo vara il decreto “Io resto a casa”: tutto il paese diventa un'unica “area protetta”, stop a sport e scuole chiuse fino al 3 aprile

È stato annunciato in serata direttamente dal Premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa in diretta televisiva, il nuovo decreto del Governo contro l’emergenza Coronavirus. Nel nuovo testo, definito “Io resto a casa”, la cosiddetta zona arancione, che da sabato notte comprendeva Lombardia e altre 14 province di Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, viene estesa a tutta Italia, fino almeno al 3 aprile.

A partire da stanotte il paese diventa quindi una grande unica “area protetta”, con spostamenti consentiti unicamente per motivi gravi e “comprovati” di lavoro o di salute (da dichiarare tramite l’apposito modulo di autocertificazione). Bar e ristoranti potranno restare aperti solo dalle 6 alle 18 e solo se potranno garantire che tra un avventore e l’altro ci sia una distanza di sicurezza di almeno un metro.

Vietati inoltre tutti gli assembramenti, anche all’aperto e fuori dagli esercizi pubblici. Scuole di ogni ordine e grado chiuse, così come palestre e piscine. Stop anche a tutto lo sport.

Conte ha rivolto anche un appello diretto ai più giovani, chiedendo atteggiamenti responsabili da parte di tutti e di evitare le occasioni di socialità, che rischiano di trasformarsi in “occasioni di contagio”.

In aggiornamento...