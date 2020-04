Ravenna protagonista giovedì su Rai 1 nella puntata di Linea Verde

La trasmissione, bloccata dall’emergenza Covid-19, continua mostrando un montaggio di spezzoni già registrati

Ravenna ancora protagonista in tv. Domani, giovedì 23 aprile, alle 12.30, su Rai 1, “I Viaggi di Linea Verde” spazieranno infatti dal Brenta fino alla nostra città. Si tratta della riproposizione in montaggi accurati e con lanci originali, di quello che finora è stato già raccontato da Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Peppone. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, Linea Verde ha sospeso momentaneamente il suo itinerario nelle parti più belle d’Italia.

Ma anche in questa momento, in cui ci viene chiesto di rimanera a casa, Linea verde non si ferma e non smette di regalare al suo pubblico momenti di evasione, immagini e racconti dei posti più caratteristici e le storie della produttività agricola e dell’artigianato del nostro paese. Dalla Toscana, all’Umbria, passando per le grandi isole. Dalla Costiera Amalfitana all’Abruzzo e al Friuli sarà un grande viaggio, con una rilettura originale delle bellezze, delle tecniche e dei sapori, dalla coltura alla trasformazione in cibo delle materie prime. Immagini e storie che sicuramente faranno piacere a chi guarda, aiutando tutti noi a confidare nella forza di questa Nazione e a operare tutti insieme per un rapido ritorno a condizioni di normalità.