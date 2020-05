I Poliziotti gli trovano oltre 1 kg e mezzo di coca in mansarda: spacciatore 54enne in manette

In casa anche 35mila euro in contanti di cui l'uomo non ha saputo giustificare il possesso

La Polizia di Stato, che prosegue ininterrottamente l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un 54enne originario della Sicilia ma domiciliato a Ravenna, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che, nella mattinata di mercoledì, nell’ambito dei servizi di contrasto al consumo e allo smercio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile avevano effettuato nei suoi confronti una perquisizione domiciliare.

All’interno della mansarda dell’abitazione gli investigatori dell’Antidroga hanno rinvenuto e sequestrato, diversi involucri occultati all’interno della mobilia e in particolare un involucro in cellophane con all’interno 105 grammi di cocaina, un involucro in cellophane contenente grammi 230 di cocaina, un panetto contenente 1,2 kg di cocaina e quattro involucri risultati contenere 3,4 grammi di cocaina per un totale complessivo di 1,538 kg di cocaina. All’interno dell’appartamento, inoltre, i poliziotti hanno proceduto al sequestro di quattro bilance elettroniche di precisione materiale per il confezionamento della droga.

Gli uomini della Squadra Mobile, nella circostanza, hanno inoltre proceduto al sequestro della somma di 35mila euro di cui l’uomo, dipendente di una società cooperativa operante all’interno del porto di Ravenna nell’ambito del facchinaggio, non ha saputo giustificare il possesso. Il 54enne, al termine delle formalità di legge, è stato dichiarato in stato d’arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e associato alla Casa Circondariale di Ravenna.