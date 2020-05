Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia: le iniziative per la 15esima edizione

Domani, domenica 17 maggio, ricorre la 15esima giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia.

Nel 2018 Ravenna ha aderito alla Rete nazionale delle Pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (Re.A.DY.) e partecipa quindi alla relativa campagna nazionale di sensibilizzazione.

Quest’anno, nel rispetto delle disposizioni di legge dovute alla gestione dell’emergenza Covid19, l’azione decisa durante l’ultimo incontro nazionale “Le parole che includono” si sposta online e si arricchisce della collaborazione con Lovers Film Festival, diretto da Vladimir Luxuria e Museo nazionale del Cinema di Torino.

Dalle 9 fino alle 24 del 17 maggio sarà possibile guardare gratuitamente sul sito di Lovers (https://www.loversff.com), e tramite i canali social del festival, film a tematica LGBT; inoltre, testimonianze di molti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’attivismo che, attraverso dei video-contributi inediti, celebreranno l’amore in tutte le sue forme.

Nella stessa giornata, infine, è previsto il lancio del nuovo sito della RE.A.DY (www.reteready.org): uno strumento pensato per diffondere buone pratiche sviluppate dalle oltre 160 amministrazioni locali che fanno parte della rete e per informare chi volesse aderirvi. Al suo debutto anche il nuovo logo della rete, realizzato dalla Regione Toscana.

Nell’ambito delle iniziative legate alle Politiche di genere del Comune di Ravenna, l’assessorato guidato da Ouidad Bakkali, propone due eventi fissati per il 22 e il 28 maggio prossimi.

Venerdì 22 maggio, dalle 18.30, si svolgerà in diretta facebook sulla pagina di CittAttiva lo Speaker corner dedicato al tema “La dis-parità di genere ai tempi del Covid”, un confronto a microfono aperto dove tutti i partecipanti potranno intervenire con testimonianze, considerazioni e domande.

Interverranno diverse associazioni ravennati impegnate nel contrasto alle violenze di genere e alla promozione della parità di genere, che in questo periodo di pandemia ha registrato forme di arretramento. Concluderà le riflessioni l'assessora Ouidad Bakkali.

Moderatori: Andrea Caccìa ed Eleonora Ricci di Villaggio Globale.

Tra le associazioni coinvolte Linea Rosa, Casa delle Donne, UDI Ravenna, Romania Mare, progetto Muoviti per uomini maltrattanti, Pyramide.

Giovedì 28 maggio, dalle 18 alle 19.30, si terrà la conferenza online “Fare comunità al tempo dei social network”, webinar gratuito, con Ilaria Bonato (coordinamento pedagogico IES Comune di Bologna) sul tema “Consumo di pornografia in rete ed educazione alla sessualità” e Cinzia Albanesi (professoressa associata dipartimento di Psicologia Cesena) su “Costruire comunità on line. Oltre l'odio in rete”.