Nel centro sportivo arrivano i braccialetti anti-Covid

Per segnalare il mancato rispetto delle distanze minime

Un noto centro sportivo attivo nella provincia di Ravenna si doterà degli innovativi braccialetti hi-tech per segnalare il mancato rispetto delle distanze minime e isolare eventuali focolai di coronavirus.

Ne dà notizia Metawellness – start-up pugliese che ha creato e brevettato l’innovativo dispositivo “Labby Light” che oramai sta spopolando in tutta Italia con ordini da parte di aziende, stabilimenti balneari, scuole, cliniche, ecc.

"Un grande centro sportivo nella provincia di Ravenna con campi da gioco, piscine e strutture per tutti gli amanti dello sport ha deciso di dotarsi di braccialetti anti–Covid allo scopo di garantire la sicurezza all’interno della propria struttura - spiega Metawellness – Grazie all’accordo raggiunto, la struttura doterà clienti e dipendenti del braccialetto “Labby Light”, in grado non solo di avvisare attraverso vibrazione e led quando non si rispetta la distanza di sicurezza di un metro, ma anche di ricostruire i contatti stretti bloccando sul nascere possibili focolai di coronavirus e nel rispetto della privacy perchè Labby registra i dati sul bracciale senza usare alcuna app, gps, ble o WiFi.

“Ancora una nuova applicazione del Labby Light che dimostra ulteriormente come varie realtà possano utilizzare una tecnologia alla portata di tutti per ripartire mettendo in sicurezza clienti e dipendenti – afferma l’A.D di Metawellness, Antonello Barracane – Non a caso il braccialetto “Labby Light” partito dalla Puglia sta raccogliendo consensi e interesse in Italia, Francia, USA, Germania e Grecia e di recente anche in India. Ora stiamo valutando la possibilità di donare alla protezione civile una parte del ricavato delle vendite del Labby Light. E’ un contributo doveroso per aiutare tutti coloro che ogni giorno rischiano la propria vita per salvare vite umane”.