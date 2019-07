Bobo Vieri a Marina di Ravenna: sarà al Matilda il 17 luglio in versione DJ

Sarà protagonista al Matilda di Marina di Ravenna, Bobo Vieri, celeberrimo ex calciatore, uomo di spettacolo e ora anche DJ, che sarà l’ospite della discoteca per una speciale serata infrasettimanale, mercoledì 17 luglio.

Dopo un passato di successo nel calcio e le tante vicende di gossip di cui è stato protagonista, l'ex attaccante tra le altre di Juventus, Lazio, Inter e Milan ha intrapreso negli ultimi anni anche l'attività di DJ. L’amore per la musica accompagna Vieri sin da bambino e lo avvicina quasi per gioco al mondo della musica house, sino a divenire una vera e propria passione che decide di sviluppare in un progetto musicale che lo vedrà calcare i palchi delle principali discoteche italiane assieme ad un team di supporto, formato da artisti affermati come Luca Cassani, Lara Caprotti e il trombettista Stefano Serafini.

Il 17 luglio il suo tour farà tappa a Marina di Ravenna e le prevendite dell’evento sono già disponibili online; maggiori informarzioni disponibili sulla pagina Facebook della serata.