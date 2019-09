Marina di Ravenna: arrestato giovane pusher

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre 2019, hanno tratto in arresto un 25enne, originario della Puglia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto ha avuto origine da un’intuizione dei militari della Stazione di Marina di Ravenna, che avevano intrapreso un servizio mirato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti notando un anomalo viavai di giovani nei pressi di un’abitazione della frazione, alcuni di questi ragazzi già noti per il loro consumo di droga.

Nella serata di ieri i Carabinierihanno così monitorato i movimenti di possibili clienti del pusher, che abitava in quell’appartamento, fermandone alcuni in possesso di dosi di cocaina. Nonostante le prime resistenze, che comunque non sono valse loro ad evitare una segnalazione in Prefettura per le sanzioni previste, di fronte al fatto compiuto, ma soprattutto davanti alle risultanze già raccolte dai militari, non hanno potuto che ammettere di avere appena comprato la droga da un ragazzo che operava nella zona, divenuto probabilmente il pusher di riferimento dei giovani in vacanza al mare.

In breve il 25enne è stato raggiunto a casa ed è stato trovato in possesso di una cifra corrispondente a quanto appena sborsato dai clienti, altre dosi di marijuana, nonché materiale che ne faceva dedurre l’attività di spaccio. Di fronte alle evidenze raccolte il pusher è stato dichiarato in stato di arresto e questa mattina, dopo la convalida del provvedimento, il Giudice del Tribunale di Ravenna, a seguito della richiesta dell’interessato, ha concesso i termini a difesa fissando la data per la celebrazione della prossima udienza.