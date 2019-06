Russi: Calcio a 5, oggi e domani al Pala Valli le finalissime scudetto U19

Futsal Lazio Academy, Enotria Città di Catanzaro, Urbino C5 e Futsal Bagnolo saranno le quattro squadre che si sfideranno

Dopo il grande successo delle Finali di Coppa Italia di Serie A la Romagna si prepara ad ospitare un’altra importante kermesse di futsal. Al Palavalli di Russi infatti, sabato e domenica, sono in programma le finalissime scudetto di categoria U19. La manifestazione, organizzata dalla Divisione Calcio a cinque della FIGC-LND, vedrà la partecipazione delle quattro squadre finaliste vincitrici delle eliminatorie regionali e successivamente dei triangolari nazionali: Futsal Lazio Academy, Enotria Città di Catanzaro, Urbino C5 e Futsal Bagnolo.

Il sorteggio, svoltosi a Roma pochi giorni fa, ha decretato che la prima semifinale, in programma sabato pomeriggio alle 15 avrà per protagonisti i giovani aquilotti biancocelesti, i quali per raggiungere la finalissima dovranno superare sul parquet romagnolo i promettenti toscani. Alle 17:30 invece toccherà ai sorprendenti calabresi dell’Enotria incrociare le armi contro i pari età urbinati. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook del broadcaster PMG Sport mentre l’ingresso al palazzetto di Russi sarà gratuito per tutti.

Il programma dell'evento.

Sabato 1 Giugno Lazio - Bagnolo ore 15.00 Sabato 1 giugno Catanzaro - Urbino ore 17.30

Domenica 2 Giugno: Finale 3/4 Posto ore 11. Domenica 2 Giugno: Finalissima ore 15.30