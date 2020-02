Salgono a 97 i casi di positività al Coronavirus in regione

La maggior parte in condizioni non gravi

Coronavirus in Emilia-Romagna: 97 i casi

Sono 97, in Emilia-Romagna, i casi di positività al Coronavirus: 63 a Piacenza, 18 a Modena, 10 a Parma, tutti riconducibili al focolaio lombardo, e 6 a Rimini.

Nessuno dei nuovi pazienti è in terapia intensiva, dove invece rimangono i tre di ieri (uno all’ospedale di Piacenza e due a Parma), e la maggior parte si trova in condizioni non gravi; molti sono addirittura asintomatici o presentano sintomi modesti (febbricola e lieve tosse).

Un aumento dei riscontri positivi – che ieri pomeriggio erano 47 – dovuto anche all’elevato numero di tamponi refertati nella nostra regione (1.033) ed effettuati nei giorni scorsi anche su persone asintomatiche spesso contatto di casi positivi, prima che le nuove indicazioni nazionali stabilissero la necessità di fare il test tampone solo in caso di sintomi manifesti.

Rispetto a ieri pomeriggio, i 50 nuovi casi riguardano prevalentemente Piacenza, dove sono 35; 10 a Modena, di cui 7 riconducibili alla persona che si era recata nel Lodigiano e prima contagiata nel territorio provinciale, gli altri tre riguardano un uomo che ha ricevuto la visita del figlio arrivato dalla Lombardia e due persone sulle quali sono in corso approfondimenti epidemiologic, sempre contatti del primo caso che si era recato nell’area rossa del Lodigiano.

2 a Parma e 3 a Rimini (tutti correlati al primo paziente di Rimini).

Si precisa inoltre che, contrariamente alle precedenti comunicazioni, non sarà allestito un modulo provvisorio per il triage a Cento (Fe).

Conferenza stampa ore 15,30 con l’assessore Sergio Venturi

Il prossimo aggiornamento con i giornalisti sarò fatto oggi pomeriggio, alle ore 15,30, dall’assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi; la conferenza stampa si svolgerà in Regione nell’aula 35 (viale Aldo Moro 52, piano ammezzato).

Diretta Facebook sulla pagina regionale @RegioneEmiliaRomagna