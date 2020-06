I racconti potranno essere inviati entro le 24 del 31 luglio mentre la premiazione dei racconti vincitori è prevista per la serata di lunedì 31 agosto

Prende il via la ventunesima edizione del concorso di scrittura “Il racconto in 10 righe” indetto dalla biblioteca comunale G. Taroni di Bagnacavallo.

Come da qualche anno a questa parte, il concorso diventa un’occasione di scrittura su un tema specifico che anticipa l’edizione corrente della Festa di San Michele che nel 2020 sarà dedicata al “viaggio interiore”. Al viaggio interiore è infatti ispirato il tema del concorso che trova un’ulteriore occasione di spunto nell’esperienza straordinaria del lockdown che ci ha visti costretti entro le mura di casa in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19.

DÌdentro è pertanto il tema scelto per questa edizione: un’arcaica parola scelta per dare lo

spunto a raccontare l’esperienza dello stare dentro le mura di casa, quali le emozioni, i pensieri, le riflessioni, le abitudini e le scoperte fatte.

Come da regolamento i racconti potranno essere inviati alla mail [email protected],

spediti all’indirizzo “Biblioteca comunale G. Taroni – via Vittorio Veneto, 1 – 48012

Bagnacavallo” oppure consegnati direttamente in biblioteca durante gli orari di apertura. Viste le necessarie precauzioni sanitarie, si consiglia tuttavia la trasmissione via mail.

Le 10 righe che costituiscono la caratteristica del concorso devono essere scritte in carattere

Times New Roman corpo 12, per un totale massimo di 910 battute spazi inclusi. Possono

partecipare i residenti nella regione Emilia-Romagna senza limiti di età, per due categorie di concorso: Under 14 e Adulti. Saranno premiati con libri i primi tre classificati della sezione

Adulti e il primo della sezione Under 14, sulla base della graduatoria stilata da una giuria di

esperti. Gli elaborati (soltanto uno per autore) dovranno essere inediti, originali e in lingua

italiana, mai presentati ad altri concorsi.

I racconti potranno essere inviati entro le 24 del 31 luglio mentre la premiazione dei racconti vincitori è prevista per la serata di lunedì 31 agosto presso il chiostro del Centro culturale Le Cappuccine con modalità che – in linea con le precauzioni sanitarie obbligatorie – saranno comunicate quanto prima.

L’edizione dello scorso anno è stata vinta da Stefania Tosi di Ravenna. Il secondo premio è andato a Wolfango Horn di San Giovanni in Persiceto mentre al terzo posto si sono classificati

ex aequo Barbara Pilotti di Ravenna e Emanuele Rivalta di Lugo.

Alice Ferrini di Fusignano è invece risultata vincitrice nella categoria Under 14.

Il regolamento e il modulo di partecipazione sono scaricabili dal sito del Comune,

www.comune.bagnacavallo.ra.it

Per informazioni:

0545 280912

[email protected]