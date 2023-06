Torna l’evento nella stagione della fioritura della lavanda

Il centro storico di Casola Valsenio si anima per la notte del 24 giugno, in occasione della “Notte Viola”, colore della pianta rappresentativa del paese, la lavanda. Il paese diventa teatro di una manifestazione che sposa il mondo delle erbe officinali ad una dimensione mondana di musica e spettacoli.

L’evento si apre dalle 18 con il tradizionale mercatino di erbe, essenze, profumi e prodotti tipici del territorio e fa da contorno a degustazioni, laboratori ed attività. Lo stand gastronomico “open air” si trova sul selciato del centro storico, mentre la piazza principale sarà il fulcro della festa, ospitando il concerto dei Mash Machine alle 21.15 e il djset dalle 23:00 con Relight Orchestra fino a notte inoltrata.

Il programma si completa con iniziative collaterali come una mostra fotografica intitolata “50 sfumature di viola”, un laboratorio creativo per bambini a cura di Erika Linguerri e dalle 19:00 una cena in piazza per scoprire il “piatto viola”, a cura della Pro Loco di Casola.

Tutto l’evento sarà caratterizzato dalla presenza del colore viola: chi si presenterà vestito di questo colore riceverà un omaggio. Per informazioni si può sempre consultare il sito http://proloco-casolavalsenio.blogspot.com o contattare la Pro Loco di Casola Valsenio allo 0546 73033 (martedì, venerdì e sabato, ore 10.00/!2.30) e proloco.casolavalsenio@gmail.com.