Concerti e attrazioni. E a Tagliata il 6 gennaio il tradizionale “Tuffo della Befana”

Un Capodanno tra le luci. Nel centro di Cervia spettacoli, giochi e tante attrazioni dedicate senza dimenticare le tante proposte gastronomiche nei locali.

Nel centro storico di Cervia, l’atmosfera di festa continua ai piedi del grande albero di Natale nella Piazza Garibaldi. Dalle ore 22.00, la serata di Capodanno si anima con la musica dei Barboni di Lusso.

E per festeggiare in modo originale l’inizio del nuovo anno, il primo gennaio partirà il concerto itinerante della banda cittadina per augurare a tutti un felice 2023.

A partire dalle ore 7.30 la Banda si sposterà su tutto il territorio comunale per sfilare a Savio, Castiglione, Cannuzzo, Pisignano e Montaletto.Arriverà nel centro storico di Cervia, in piazza Garibaldi. alle ore 12.00.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, va in scena “Cin Cin in musica” il tradizionale concerto augurale di inizio anno. Appuntamento al Teatro Comunale di Cervia.

A Milano Marittima prosegue il Natale Gourmet, inoltre sempre affascinanti le installazioni luminose giganti a tema musicale e il maxi scivolo lungo 24 metri in viale Gramsci, all’incrocio con Viale Romagna.

Giovedì 5 gennaio alle ore 18.00 a Cervia sul Lungomare Gabriele D’Annunzio si festeggia la notte dell’Epifania con lo spettacolo di fuochi d’artificio sulla spiaggia accompagnati dallaa musica e ldalle tradizionali cante dei Pasqualotti.

Venerdì 6 gennaio il Tuffo della Befana il tradizionale primo tuffo dell’anno in mare. Un appuntamento da non perdere sulla spiaggia di Tagliata, con le cante dei Pasqualotti e,tante iniziative e sorprese per grandi e piccini. I temerari tuffatori, provenienti anche da diverse città d’Italia, si danno appuntamento in spiaggia per l’unico tuffo in mare a cui si può partecipare mascherati e vincere un premio per il travestimento più divertente. Il tradizionale tuffo della Befana si arricchisce della Pedalata della Befana in MTB e della Camminata della Befana. Per tutto il giorno intrattenimento musicale per grandi e piccini e interventi dei Pasquaroli. Mercatino con street food. Alle ore 15.00 il Tuffo in mare. Concorso a premi per il costume più originale.

A Milano Marittima sul palco di via Gramsci dalle 17.00 alle 19.00 l’ultimo concerto di Gospel Live. La formazione musicale: Rossella Cappadone (voce), Stefano Paolini (batteria), Simone Migani (piano), Marcello Sutera (basso).

Per approfondimenti: https://www.turismo.comunecervia.it/it