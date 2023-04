Tantissime le iniziative: fra le novità il mercatino del verde “Mi.Ma in Fiore” a Milano Marittima e lo spettacolo di Gene Gnocchi come preview di Cervia Città Giardino

I 9 chilometri di costa cervese aprono le porte alla primavera. Le pinete si risvegliano, i parchi riaprono, le saline tornano a riempire di acqua marina i bacini che produrranno il bianco sale che ha segnato la storia della città di Cervia e tornano a proporre ai turisti le escursioni a piedi, in barca in trenino. Riaprono gli hotel, la spiaggia si offre impeccabile al pubblico riprendendo ad offrire i suoi servizi sull’arenile. Le località si rianimano con il sole della primavera e aprono le porte alla stagione estiva. Riapre la Casa delle Farfalle e il campo da Golf riprende a pieno ritmo con tornei e sfide sul green, le Terme propongono trattamenti terapeutici ed estetici di prima qualità.

A fare da apripista all’apertura della lunga spiaggia dorata sarà il Festival dell’Aquilone ARTEVENTO che già dal 21 aprile al 1° maggio colorerà ed allieterà la spiaggia di Pinarella con grandi aquiloni dalle mille fattezze e dai mille colori. Un festival internazionale dal sapore antico e al tempo stesso estremamente nuovo e vivace che conquista sempre ogni fascia di età. https://artevento.com/

A Tagliata dal 21 al 25 aprile sarà Incozzati ad aprire il calendario primaverile dei grandi eventi. Si cena all’aperto sotto il cielo stellato accompagnati dalla musica con la gastronomia locale ma soprattutto con la cozza di Cervia e specialità tipiche come risotto di pesce, fritto misto, seppie con i piselli e cozze alla marinara. Per info e contatti 0544 1888363oppure info@rivieradeipini.it

A Cervia si svolgeranno gli eventi di Primavera Marittima, un ricco calendario di iniziative che si svolgeranno a partire dall’8 aprile e che includono il periodo pasquale. Tanti gli eventi, tutti divertenti. Si parte dal week end pasquale ( 8-10 aprile) con Uova d’Arte. Mentre artisti vari decoreranno le uova in diretta, i bambini potranno divertirsi sul gonfiabile gigante a forma di uovo. Le attività poi continueranno anche nelle settimane successive ad esempio il 15 e 16 aprile con i giochi di una volta fra ping pong, calcio balilla, corsa dei sacchi e tiro alla fune, ma anche con i giochi da tavolo in legno come dama e scacchi.

Dal 22 al 25 aprile sarà la Puglia protagonista di Piazza Garibaldi con il suo villaggio itinerante, con tanto di strutture a forma di trullo, che porterà gli ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura. Il week end 22 e 23 aprile saranno anche giornate di CERVIA COUNTRY in Viale Roma. Sabato sarà attivo il dj set e si terranno i balli country, mentre domenica si terrà un concerto con balli dal vivo. Per completare la cornice americana le auto in esposizione in Viale Roma, mentre per i più piccoli saranno a disposizione dei pony da cavalcare.

Dal 27 aprile al 1° maggio le giornate saranno dedicate al mercatino regionale francese.

Durante tutti i week end ci saranno iniziative dedicate ai piccoli ospiti con laboratori, giochi e balli

A Milano Marittima a Pasqua riapre il Vialetto degli artisti che propone una preview dalla vivacità artistica dell’estate, mentre nel week end 27 e 28 maggio la Città Giardino si “vestirà” di piante e fiori con un mercatino di qualità, tra verde e installazioni colorate uniche che, alla sua prima edizione, prenderà il nome di “Mi.Ma in Fiore”. Il 27 maggio inoltre in rotonda 1° maggio alle ore 21.00 ci sarà Gene Gnocchi a “interpretare” la città dei fiori con uno spettacolo tutto dedicato a Cervia Città Giardino.