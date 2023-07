Lunedì 10 luglio il palio tra i marinai di salvataggio della Cooperativa bagnini

È un vero e proprio palio quello che si disputerà tra Baywatch lunedì 10 luglio sulla spiaggia libera di Cervia alle 19,30.

Giunta alla quarta edizione la Relay3Tryal è la sfida tra i marinai di salvataggio della Cooperativa bagnini di Cervia, che divisi in squadre, si sfidano in una staffetta di corsa, nuoto e voga. Ogni squadra rappresenta una zona della spiaggia, in tutto 12 squadre che comprendono 3 marinai l’una. Le squadre si sfideranno in batterie da 4 squadre coprendo una distanza di 170 di corsa, 100 metri a stile libero e 250 metri con i mosconi la cui trattoria prevede di doppiare la boa e tornare a riva.

La competizione, che lunedì sera si svolgerà al termine del servizio serale dei bagnini, vede impegnati 36 marinai tra cui 2 ragazze in forza nel salvataggio di Cervia. In palio un titolo che rappresenta il gioco di squadra e la solidarietà di questi ragazzi. La manifestazione infatti è voluta e organizzata dagli stessi marinai e fa emergere il forte senso di squadra che pervade questi professionisti, oltre alle doti fisiche e tecniche.

Come spiegato in una nota, il salvataggio della Cooperativa bagnini di Cervia è considerato tra i più professionali e preparati d’Italia e mette in sicurezza ogni giorno i 9 km di costa che da Cervia arrivano a Tagliata.