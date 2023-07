l’incidente è avvenuto questa notte alle porte di San Patrizio di Conselice

Verso le ore 4,30 di questa notte nei pressi dell’incrocio tra via Canalazzo e via Manzone, una Audi A2 con a bordo cinque persone è andata dritta in una curva e ha terminato la sua corsa nel canale alla propria destra, ruote all’aria. I soccorsi sono giunti sul posto con 3 ambulanze ed elimedica. Alla guida un 47 enne rimasto illeso, mentre gli altri occupanti erano tre ventenni e un minorenne. Tre occupanti sono stati trasportati all’ospedale di Lugo con codici di bassa e media gravità, mentre il quarto occupante è stato trasferito al Bufalini di Cesena in elicottero in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco di Lugo che hanno messo in sicurezza e recuperato il veicolo con la gru, e i carabinieri di Traversata e del radiomobile di Lugo per i rilievi di legge.