La manifestazione, si terrà il 3 e 4 settembre durante Argillà Italia, è stata presentata questa mattina

Con Argillà Italia 2022 torna uno degli appuntamenti più attesi, il Mondial Tornianti-L’Oro del Vasaio, spettacolare momento che mette sul tornio i più grandi maestri vasai non solo d’Italia ma dell’intero pianeta. Questa iniziativa infatti oltre che attirare, come spettatori, tanti appassionati è vista come punto di riferimento dei professionisti dell’argilla che, pur vantando anni di carriera, si mettono a confronto sui torni di piazza Nenni. La manifestazione quest’anno arriva alla sua XXXV edizione e oltre alla XV edizione del Trofeo Alteo Dolcini e al VI Trofeo Pier Domenico Bandini, si arricchisce della prima edizione del Trofeo Gino Geminiani, grande torniante faentino molto attivo in questa particolarissima disciplina, scomparso a maggio di due anni fa, a cui è stata dedicata l’associazione che organizza la manifestazione. Sulla pedana dei torni arriveranno dunque maestri vasai da ogni angolo d’Italia ma anche molti stranieri. Al momento oltre agli italiani si sono iscritti al Campionato mondiale tecnico vasai dalla Francia, Stati Uniti, Turchia e Giappone anche se come abitudine tanti aspetteranno gli ultimi giorni per segnalare la loro partecipazione.

Il programma della XXXV edizione prevede l’inizio delle competizioni sabato 3 settembre con il Campionato Mondiale Esteta ‘Opera di valore estetico’. Dopo le verifiche degli iscritti, alle 15 si accenderanno i torni. Alle 19.30 verranno assegnati i punteggi. Come ormai tradizione la sera di piazza Nenni (ore 20) si illuminerà con ‘Io, il tornio e lo scuro’ la performance speciale in collaborazione con Cibas Impasti, fuori concorso, durante la quale i tornianti si sfideranno bendati; i maestri dovranno realizzare un vaso chiuso all’interno di una scatola e che potranno solo toccare. Successivamente, dopo essere stati bendati dovranno riprodurre la forma del vaso. Vincerà chi realizzerà il manufatto più fedele all’originale. Domenica 4, si entra nel vivo con il Campionato Mondiale Tecnico Maestri. Dopo le verifiche dei partecipanti, dalle 8, alle 9 inizieranno le gare eliminatorie. Si partirà con la categoria Donne e a seguire quella Uomini. Dopo la pausa pranzo, alle 14 partiranno le finali e alle 18 verranno stilate le classifiche e a seguire si procederà con le premiazioni dei vincitori.

Il Mondial Tornianti –sottolinea il sindaco di Faenza Massimo Isola– rappresenta uno degli elementi importanti della nostra identità ceramica. L’idea nasce dal voler trasformare un gesto tanto arcaico quanto fondamentale della creatività ceramica in un momento performativo, quasi uno spettacolo. Il Campionato porta con sé momenti di grande fascino, sia quando ci si sfida nella realizzazione delle opere più alte, nel caso dei cilindri, che nelle competizioni per le ciotole più larghe, raggiungendo misure sorprendenti, trasformandosi in veri esercizi di abilità. Nel corso degli anni il Mondial Tornianti è cambiato. Abbiamo introdotto lo ‘speciale bendato’ e portato la manifestazione in giro per le città ceramiche; questa sua capacità di trasformarsi dà l’esatta idea di un evento di grande vitalità. L’edizione 2022 sarà una ripartenza dopo quattro anni difficili. Avremo bisogno di riportare la manifestazione nelle piazze d’Italia e riavvicinare i tornianti alla competizione; sono però convito che già da questo Mondial Tornianti riusciremo nell’intento”.