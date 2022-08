Domani sarà al teatro manfredo per registrare una puntata monografica che verrà trasmessa sulla rete Mediaset

L’artista Giuseppe Giacobazzi sarà protagonista di uno speciale televisivo a lui dedicato su ‘Italia Uno’ in prima serata.

Il grande comico Romagnolo ha infatti scelto il teatro Masini di Faenza quale location per l’evento che si svolgerà domani, martedì 30 agosto con inizio dalle 20,30. La serata, dal titolo ‘Giacobazzi Gran Varietà’, vedrà l’artista protagonista assoluto accompagnato da alcuni ospiti a sorpresa.

“Quando mi è stato offerto il teatro Masini per le riprese dello show -ha detto Giuseppe Giacobazzi– non ho avuto dubbi; Faenza è un po’ la mia seconda casa: tante le serate fatte fin dagli inizi della mia carriera, tanti amici, oltre al mio manager e la bellezza del teatro Masini è indubbia e credo meriti una bella vetrina televisiva”.

“Il teatro Masini –ha spiegato il sindaco, Massimo Isola– è uno spazio meraviglioso del quale ci prendiamo cura con grande attenzione. È il teatro della comunità che accoglie e racconta storie durante la stagione invernale e che i faentini frequentano con piacere. Ma il Masini è anche il luogo dove ospitare storie di transiti, come quella di cui raccontiamo oggi. Quando ci è stata chiesta la disponibilità a ospitare Giuseppe Giacobazzi non abbiamo avuto dubbi. Il nostro teatro nel corso degli anni ha ospitato tante produzioni e collaborazioni, dai più grandi musicisti ad artisti internazionali che hanno usato molteplici linguaggi culturali. Siamo contenti e orgogliosi di questa opportunità e il Masini sarà ancora una volta palcoscenico giusto per un grande evento. Adesso siamo curiosi di poter vedere in televisione il frutto della collaborazione tra Giacobazzi e il nostro teatro Neoclassico”.

“Dovendo pensare a una location ideale per lo show -ha invece detto Massimo Zoli, agente dell’artista- l’estetica e la bellezza del teatro Masini, lo hanno posto immediatamente in cima alla lista delle opzioni; la successiva disponibilità di Accademia Perduta e dell’amministrazione comunale hanno fatto il resto. Sono molto felice che questo momento molto importante per la vita artistica di Giacobazzi prenda vita proprio nella nostra città”.

Ruggero Sintoni, co-direttore artistico di Accademia Perduta e del Teatro Masini aggiunge “siamo orgogliosi che il Teatro Masini sia il set di un importantissimo show televisivo in prima serata di Giuseppe Giacobazzi, un Artista la cui carriera, come afferma lui stesso, si intreccia fin dalle origini col nostro lavoro. Mostreremo all’Italia intera uno dei più bei Teatri d’Europa (il Masini fa infatti parte della European Route of Historic Theatres) e uno degli Artisti più amati dagli spettatori. Benvenuti a Faenza!”

La serata, che sarà ripresa dalle telecamere e trasmessa su Italia Uno, con la possibilità di inquadrature verso il pubblico, sarà un vero e proprio show comico, con Giacobazzi che si esibirà in monologhi inediti e in alcuni dei pezzi storici che lo hanno reso celebre. Non mancheranno gli ospiti a sorpresa che lo affiancheranno durante lo spettacolo.

Biglietti: 29 euro + diritti di prevendita (Platea e Palchi); 16 euro + diritti di prevendita (Loggione).

Prevendite online su Vivaticket da martedì 12 luglio.

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 (le prenotazioni telefoniche sono sospese dal 10 al 19 agosto compresi).