Quasi 500 motociclette invadono pacificamente Faenza

Quasi 500 motociclette condotte da altrettanti centauri e accompagnati da tanti passeggeri domenica pomeriggio hanno pacificamente invaso La Birreria di Faenza per la prima edizione della Motor Biker Birrata, iniziativa organizzata per gli appassionati delle due ruote motorizzate. Il parcheggio de La Birreria è stato interamente riservato ai ‘radunisti’ regalando un importante colpo d’occhio. Nel corso del pomeriggio e della serata tante le iniziative che si sono susseguite: gli stand con le magliette realizzate per l’occasione, i Dj Set, i live musicali giochi d’acqua con il sexy bike wash, lo spettacolo di burlesque senza dimenticare la fantastica esibizione di Laura Vigna, campionessa mondiale di pole-dance. Tra i giochi anche una estrazione a premi con in palio tanti articoli e gadget per gli amici delle due ruote.

Alla manifestazione, sponsorizzata dal negozio di articoli per motociclisti, Capo Nord, hanno preso parte anche le assessore del Comune di Faenza, Martina Laghi e Milena Barzaglia che hanno rivolto un saluto a nome della città ai tantissimi convenuti.

Gli organizzatori, dopo il successo della prima edizione, danno appuntamento al prossimo anno con tantissime novità sempre dedicate agli appassionati delle due ruote.

Alcuni momenti della grande festa per gli appassionati delle due ruote motorizzate