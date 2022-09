Limitazioni da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre

In occasione del MEI 2022, in programma a Faenza da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre, è stata adottata una ordinanza per la viabilità così da consentire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione.

In piazza Nenni: dalle 8 di giovedì 29 settembre alle 24 di domenica 2 ottobre, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per i veicoli (eccetto mezzi di soccorso, emergenza e i veicoli al servizio della manifestazione); in piazza del Popolo e della Libertà: dalle 13 di sabato 1 alle 16 di lunedì 3 ottobre, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per i veicoli (eccetto mezzi di soccorso, di emergenza e per i veicoli al servizio della manifestazione); nella parte di piazza Martiri della Libertà tra via Marescalchi e palazzo Podestà: dalle 13 di sabato 1 alle 5 di lunedì 3 ottobre, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (eccetto mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli al servizio della manifestazione); nella parte di piazza Martiri della Libertà compresa tra via Manfredi e via Marescalchi, nella fila di box di sosta lato corso Saffi (escluso quello riservato alla sosta dei veicoli per persone invalide): dalle 13 di sabato 1 alle 24 di domenica 2 ottobre, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (eccetto mezzi di soccorso, di emergenza e per i veicoli al servizio della manifestazione per attività di carico e scarico); in via Bertucci (eccetto il box riservato alla sosta dei veicoli per persone invalide): dalle 15 di venerdì 30 settembre alle 24 di domenica 2 ottobre, divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli (eccetto mezzi di soccorso, di emergenza e per i veicoli al servizio della manifestazione con esposizione pass per attività di carico e scarico); nel tratto di corso Mazzini tra via Pistocchi e la piazza del Popolo e della Libertà e nel tratto di corso Saffi tra via Marco da Faenza e le piazze centrali: dalle 17 di sabato 1 alle 24 di domenica 2 ottobre, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (eccetto mezzi di soccorso ed emergenza e veicoli al servizio della manifestazione); all’intersezione tra via Pistocchi e corso Mazzini, dalle 17 di sabato 1 alle 24 di domenica 2 ottobre: i veicoli circolanti in via Pistocchi, da via Severoli verso corso Mazzini, obbligo di svolta a sinistra.

I veicoli muniti di pass fornito dall’organizzazione della manifestazione sono autorizzati al transito e alla sosta in Zona a Traffico Limitato e in Area Pedonale per le operazioni di carico e scarico dalle 14 di giovedì 29 settembre alle 15 di lunedì 3 ottobre.