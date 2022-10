Grazie al terno 19-28-31 sulla Ruota di Milano

Estrazione del Lotto particolarmente fortunata per Faenza (RA) dove sono stati centrati sei terni identici con i numeri 19-28-31 sulla Ruota di Milano. La particolarità è che in tutte queste giocate sono stati puntati sempre 13 euro sull’ambo, mentre sul terno vi è stata una scalata da 12 euro, 7 euro e, infine, 3 euro. Le due vincite più consistenti ammontano a 57.250 euro. In generale la Ruota del capoluogo lombardo è stata la grande protagonista poiché sono state centrate ben nove vincite da Top Ten. E’ quanto rende noto l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’.Il 10eLotto premia Matera con un ‘8’ da 100mila euro. Al secondo posto le due vincite da 50mila euro realizzate a Terracina (LT) e Mombaroccio (PU). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 3,66 miliardi di euro.