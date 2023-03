Pensionamento per Umberto Vignoli, la festa dei colleghi di Romagna Soccorso di Faenza

Ultimo giorno di lavoro per ‘Umbe’, storico autista del 118 Romagna Soccorso sulle ambulanze di Faenza. Piccola festa di addio, almeno dal posto di lavoro, al 118 di Faenza da parte dei colleghi di Umberto Vignoli che nella giornata di venerdì ha timbrato per l’ultima volta il suo cartellino per poi mettersi al volante di una delle ambulanze che coprono il territorio faentino.

Umberto Vignoli, per tutti ‘Cementino’ per aver lavorato con il padre titolare di un cementificio nei pressi del ‘Ponte lungo’ di Brisighella, è originario del brisighellese e si è approcciato al servizio come autista del 118 prima come volontario della della Croce Rossa, a Forlì e poi a Faenza per poi arrivare a diventare dipendente Asl. Da allora è sempre stato al volante di un mezzo del 118 a servizio della comunità e della salvaguardia della salute dei faentini.

Migliaia i servizi effettuati anche in condizioni estreme per Vignoli come del resto per tutti gli operatori del 118. I colleghi di Umberto, in occasione dell’ultimo giorno di lavoro di Umberto, hanno simpaticamente voluto festeggiare nella sede del 118 di Faenza con un percorso dall’ingresso fino al suo armadietto disseminato con biglietti di messaggi fino alla sala dove sul tavolo hanno fatto trovare una torta con il suo nome e gli auguri.

Nei social molti suoi colleghi hanno lasciato messaggi di auguri per il suo pensionamento; tra questi anche quello di Monia Belletti che ha scritto: “Ti sei speso sempre per gli altri! Adesso è arrivato il momento per te per goderti la pensione come meglio credi! Siamo felici di averti avuto nella nostra vita lavorativa e felici di continuare ad averti come amico! Ti vogliamo tanto bene caro Cementino! Grazie della tua generosità e del tuo buon cuore!”.

Su tutti poi un avvertimento a non perdersi di vista nelle serate conviviali organizzate dai colleghi dove Umberto è famoso per essere il pizzaiolo della situazione.