A Brisighella don Marco Ferrini, don Mirko Santandrea a Marradi. Alla parrocchia Sant’Antonino di Faenza don Massimo Geminiani e don Andrea Rigoni. Don Marco Donati parroco a San Giuseppe e confermato a San Savino

In occasione della Messa Crismale del Giovedì Santo, 6 aprile, in Cattedrale il Vescovo monsignor Mario Toso ha annunciato le seguenti nomine parrocchiali.

A Faenza Don Marco Donati è stato nominato parroco di San Giuseppe Artigiano e confermato parroco di San Savino in Paradiso.

Il vescovo Mario ha inoltre nominato don Marco Ferrini parroco di San Michele Arcangelo in Brisighella e di San Ruffillo, oltre che parroco a San Pietro in Fognano. Per quanto riguarda la parrocchia di Brisighella, la rappresentanza legale e l’amministrazione resteranno in capo al vicario generale monsignor Michele Morandi.

Monsignor Toso ha poi nominato don Mirko Santandrea parroco di San Lorenzo in Marradi. Sarà inoltre amministratore parrocchiale di Sant’Adriano e San Martino in Gattara, mentre viene confermato amministratore parrocchiale di San Cassiano.

Infine il vescovo ha nominato rispettivamente Don Massimo Geminiani parroco moderatore e Don Andrea Rigoni parroco in solido non moderatore di Sant’Antonino a Faenza.

I presbiteri nominati, che il vescovo Mario ha tenuto a ringraziare per la loro pronta obbedienza, inizieranno il proprio ministero entro sei mesi dalla data odierna.