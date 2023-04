Lunedì 1 maggio si corre la manifestazione podistica tra Faenza e Brisighella

Lunedì 1 maggio è in programma la manifestazione podistica Krash Trial che si svolgerà lungo alcune strade nei comuni di Faenza e Brisighella. Per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva è stata adottata una ordinanza che dispone la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli limitatamente al momento del passaggio dei concorrenti.

Nel comune di Faenza, in via Errano, varrà il divieto di transito in tre momenti distinti della mattinata: dalle 8 alle 8.10; dalle 9 alle 9.10 e dalle 10 alle 10.10. Nel comune di Brisighella la sospensione temporanea della circolazione, divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni, dalle 8 fino a cessate esigenze, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti in gara, nella parte di via Rio Chié all’interno del centro abitato del comune di Brisighella.

Durante il periodo di sospensione o di limitazione temporanea alla circolazione, esclusivamente nel momento del passaggio dei partecipanti alla gara, sarà vietata la circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti; è fatto divieto ai conducenti di veicoli di immettersi nel percorso dal transito dei concorrenti e chi si incrocerà il percorso dovrà attenersi alle indicazioni delle segnalazioni del personale addetto alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.