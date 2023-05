Musica e spettacolo per ripartire dopo l’alluvione

Domani, venerdì 26 maggio alle ore 21, il Teatro Masini di Faenza (piazza Nenni, 3) ospita “Faenza, tieni botta!”, una serata che mette insieme la musica e la comicità dei più noti artisti romagnoli a sostegno della comunità faentina colpita dall’alluvione. Uno spettacolo all’insegna della solidarietà promosso da due realtà della città ravennate: il Mei, la kermesse di musica indipendente, e Ridens, agenzia dei comici, insieme ad Artistation, la scuola di musica distrutta dall’alluvione.

Il ricavato della serata sarà devoluto per metà ad Artistation e per metà al fondo pro-alluvionati del Comune di Faenza.

“Quella di domani a Faenza- commenta l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori– è una prima testimonianza di solidarietà messa in campo dal mondo dello spettacolo della nostra regione e, in particolare, da due realtà faentine importanti, come il Mei e Ridens. Una solidarietà concreta che permetterà di ricostruire la scuola di musica Artistation, punto di riferimento della musica faentina e del territorio e simbolo della ripartenza culturale di Faenza, così duramente colpita dall’alluvione. L’Emilia-Romagna ringrazia di cuore i tanti artisti che hanno deciso di mettersi a disposizione”.

Ad aprire la serata, patrocinata dal Comune di Faenza, Giuseppe Giacobazzi, noto comico romagnolo, che per primo ha aderito all’appello lanciato dal Meeting delle Etichette Indipendenti. Insieme a lui sul palco hanno già dato la loro disponibilità la cantautrice bolognese Roberta Giallo, il rocker bolognese Nevruz e il duo faentino delle Emisurela. E ancora il cantautore Alessandro Gaetano, nipote di Rino Gaetano e leader della Rino Gaetano Band, il cantautore Vittorio Bonetti, anche lui colpito da alluvione nella sua sala prove musicale, il fisarmonicista Alvio Focaccia, il rapper romano Piotta e il cantautore folk romano Enrico Capuano, il cantautore e scrittore Giovanni Truppi, e la partecipazione di altri artisti è in via di definizione. Tutti parteciperanno a titolo volontario.

Il costo del biglietto è di 20 euro (intero) e 15 euro (ridotto). I biglietti possono essere prenotati via mail scrivendo a segreteria@materialimusicali.it e ritirati alla biglietteria del Teatro Masini la sera di venerdì 26 maggio dalle ore 19.

Nella stessa sera si potranno acquistare eventuali biglietti residui.