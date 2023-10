L’inaugurazione venerdì 27 ottobre alle 21

Si scaldano i motori per il periodo di Natale. Uno dei momenti più attesi a Faenza è quello che il Garden Bulzaga, il vivaio e punto vendita al dettaglio che si trova lungo la provinciale brisighellese, tra Faenza ed Errano, ogni anno allestisce ispirandosi a un tema diverso attirando migliaia di visitatori, non solo da Faenza. L’allestimento scelto per quest’anno ruota attorno al tema del Sogno di Natale.

Un mondo fantastico nel quale immergersi con il profumo del cioccolato che si spande prendendo per la gola, attraverso il dolce tipico delle festività, il panettone, il tè col Bianconiglio, la casetta di pan di zenzero, un sottosopra pensato per stupire e giocare con l’immaginazione. Per l’appuntamento che ha il sapore di un vero e proprio appuntamento è stato chiesta la collaborazione ad aziende del territorio: la pasticceria Flamigni di Forlì, quella di Sebastiano Caridi, maestro cioccolatiere, di DegustoLAB per cappuccini e tisane creativi e il Mulino Naldoni con le sue farine; con loro l’intero staff di Eventi Catering per Brunch e cene.

L’inaugurazione del nuovo allestimento di Natala al Garden Bulzaga è in programma venerdì 27 ottobre alle 21.