I vigili del fuoco hanno donato tempestivamente le fiamme. Nessun ferito tra i bambini

Poco dopo le ore 15 si è sviluppato un principio d’incendio presso l’asilo Arcobaleno di via della Repubblica a Bagnacavallo. Un’asciugatrice si è incendiata attaccando fuoco alle attrezzature vicine. Una donna di servizio ha provato a spegnere il principio d’incendio prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. La donna ha inalato dei gas ed è stata trasportata a scopo precauzionale presso l’ospedale di Lugo, ma non ha subito conseguenze gravi. Le insegnanti hanno provveduto a evacuare i bambini presenti all’interno e sistemarli nei giardini laterali, per poi avvisare i genitori. Nessun ferito tra insegnanti e bambini, il protocollo di emergenza ha funzionato bene. Per domani è prevista comunque l’apertura, i vigili del fuoco unitamente al personale di medicina del lavoro hanno chiuso solamente la parte del complesso dove si è verificato l’incendio. sul posto anche la polizia locale della Bassa Romagna per i rilievi di rito.