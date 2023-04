un lavoro collettivo di ricostruzione della storia

La biblioteca comunale Trisi, con gli Assessorati alla Cultura, al Welfare e all’Ambiente del Comune di Lugo, in collaborazione con l’Associazione Parco delle Lavandaie, e grazie all’impegno di un gruppo di volontari, promuove un lavoro collettivo di ricostruzione della storia del Ponte delle Lavandaie di Lugo, per raccontare il lavoro delle lavandaie che si servivano del canale per fare il bucato.

L’area del Ponte delle Lavandaie oggi è conosciuta come uno dei passaggi più suggestivi della nostra città, immerso tra gli alberi e la folta vegetazione, meta ideale per passeggiare in mezzo alla natura; fino agli anni ‘50 il luogo era affollato dalle lavandaie che, con grande fatica, in tutte le stagioni, giorno dopo giorno, si recavano al canale per lavare i panni.

La memoria di quel momento storico, ancora vicino nel tempo, ma profondamente lontano dalla nostra sensibilità sociale, si sta perdendo. È nata così, fra i ricordi e l’attualità, la curiosità di rintracciare la storia di questo luogo, cercando di raccogliere le memorie di chi quegli eventi li ha vissuti, oppure li ha sentiti raccontare dai propri nonni o famigliari, creando un’occasione di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e sociale dei cittadini di Lugo.

Lanciamo quindi un appello ai cittadini lughesi per la condivisione della memoria individuale e familiare, chiedendo a tutti coloro che conservano racconti, ricordi, fotografie, oggetti legati all’attività delle lavandaie a Lugo, di mettersi in contatto con la Biblioteca Trisi o con l’Associazione Parco delle Lavandaie di Lugo. Il materiale sarà raccolto in Biblioteca.

Tutta la documentazione verrà utilizzata per realizzare una pubblicazione, che racchiuderà un racconto collettivo, utile a fissare un pezzo di storia della città.