Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha contenuto i danni

Un incendio è scoppiato poco prima delle ore 14 in una abitazione abbandonata in via Molinaccio a Russi. Le fiamme hanno interessato buona parte dell’edificio, rendendolo inagibile. Nonostante sia stata fatta intervenire sul posto anche un ambulanza del 118, non risultano feriti in quanto l’appartamento risulta disabitato. I vigili del fuoco intervenuti con due autobotti e autoscala hanno spento l’incendio evitando che le fiamme si avvicinassero verso un magazzino adiacente. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia municipale di Russi. Un tratto di via Molinaccio è stata a lungo chiusa, creando qualche problema alla circolazione