“Come un’onda, come in volo” è la mostra che fino a domenica 24 settembre racconta la storia dell’aviatore che portava il Cavallino Rampante sui suoi aerei

Nuovo appuntamento con l’intervista della settimana: questa volta siamo stati a Lugo (RA) per accedere ai locali della mostra “Come un’onda, come in volo” al primo piano dell’edificio di Crédit Agricole in Piazza Baracca.

La mostra è dedicata a una figura chiave di Lugo ma non solo, Francesco Baracca, con lettere, fotografie e cimeli delle sue avventure nei cieli e di quel cavallino che diventò poi il simbolo della Ferrari, donato al fondatore Enzo dalla madre del pilota.

Abbiamo dialogato con il responsabile del museo, Massimiliano Fabbri, che ci illustra la mostra e i progetti futuri del museo.

Abbiamo pubblicato la nostra chiacchierata come di consueto su Youtube