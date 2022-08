Ferragosto: l’impegno della Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna con 210 militari e 19 mezzi navali

La Direzione Marittima – Guardia Costiera dell’Emilia-Romagna, in concomitanza del fine settimana di Ferragosto ha previsto, nell’ambito dell’Operazione “Mare Sicuro 2022”, l’impiego di 210 militari e complessivamente 19 mezzi navali, che nei giorni 13-14-15 agosto si alterneranno a mare e lungo la fascia costiera a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente marino.

Tutti i Comandi della Direzione marittima regionale, da Goro a Cattolica, saranno impegnati per garantire la presenza dei propri militari al fianco di bagnanti, diportisti e subacquei, nel periodo che tradizionalmente vede il maggior numero di turisti sulle nostre coste.

Le motovedette e i battelli pneumatici della Guardia Costiera, distribuiti in tutti i porti della Regione, saranno impiegati in particolare nel tratto di mare più vicino alla costa, dove si concentrano le attività balneari e diportistiche e quindi occorre mantenere più alta l’attenzione.

L’obiettivo prioritario sarà quello di controllare il rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza in mare e di prevenire, per quanto possibile, i comportamenti pericolosi, come la navigazione nelle aree riservate ai bagnanti, l’eccesso di velocità in prossimità della costa ed il mancato rispetto della distanza minima da tenere dai subacquei in immersione.

Tra le regole più importanti a tutela della sicurezza in mare, previste dalle ordinanze di polizia marittima locali consultabili sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/organizzazione/ comandi-territoriali :

• la fascia di mare fino a 300 metri dalla costa è strettamente riservata alla balneazione;

• è vietata la navigazione delle unità navali nella fascia di mare fino a 500 metri dalla costa, comprensiva della zona riservata alla balneazione e dell’ulteriore zona cuscinetto, prevista per maggior sicurezza;

• entro i 1000 metri dalla costa le unità navali non devono superare la velocità di 10 nodi, mantenendo lo scafo in dislocamento;

• i subacquei sportivi in immersione devono utilizzare l’apposito segnale galleggiante sormontato da una bandierina rossa con striscia diagonale bianca; le unità navali nelle vicinanza devono mantenersi ad almeno 100 metri di distanza diminuendo la velocità;

• è vietato avvicinarsi a meno di 500 metri dalle piattaforme off-shore, e di 1000 metri dai terminali marini per lo sbarco di prodotti petroliferi.

Si raccomanda in ogni caso a tutti gli utenti del mare massima prudenza, dal momento che la sicurezza si basa in gran parte anche sul principio dell’autoprotezione e dell’agire responsabile e consapevole dei rischi e delle conseguenze dei propri comportamenti.

Per le emergenze in mare si ricorda che è possibile chiamare il numero blu 1530, attivo tutti i giorni 24h su 24, che mette in contatto tempestivamente con il più vicino Comando della Guardia Costiera.

E fino a questo momento della stagione estiva, nella fascia di mare della regione Emilia-Romagna di competenza della Direzione Marittima, sono state condotte 23 operazioni di ricerca e soccorso in mare, con impiego dei mezzi navali dipendenti, a favore di 18 imbarcazioni in difficoltà, e con il salvataggio di 58 persone. In molti casi a creare situazioni di pericolo sono state le condizioni del tempo non favorevoli, che per questo è consigliabile seguire costantemente e non sottovalutare.

CONSIGLI SE SEI UN BAGNANTE:

• Fai il bagno SOLAMENTE entro la zona di mare riservata alla balneazione (300 mt) e possibilmente NON ENTRARE IN ACQUA DA SOLO E INDOSSA COSTUMI VISIBILI

• SULLA SPIAGGIA leggi attentamente i cartelli MONITORI indicanti i pericoli e i divieti

• NON entrare in acqua se VEDI esposta la BANDIERA ROSSA

• EVITA di fare il bagno se non sei in PERFETTE CONDIZIONI PSICOFISICHE

• NON fare i tuffi DALLE SCOGLIERE E, IN GENERALE, in zone di mare dove non conosci la PROFONDITA’

• NON ESPORRE IL CORPO PER TROPPO TEMPO AL SOLE prima di ENTRARE IN ACQUA

• NON fare il bagno dove non TOCCHI se non sei un abile nuotatore

• Se hai MANGIATO TROPPO non entrare subito in acqua

• EVITA di utilizzare materassini o altri gonfiabili in presenza di vento

CONSIGLI SE SEI UN DIPORTISTA:

• Ricorda che la fascia di mare sino a mt. 500 dalla costa è VIETATA alla NAVIGAZIONE (non AVVICINARTI se NON a mezzo dei corridoi di lancio opportunamente segnalati)

• CONTROLLA periodicamente lo STATO DI EFFICIENZA dell’ unità, del motore e delle dotazioni di sicurezza, che devono essere in numero e tipologia adeguata alla navigazione da intraprendere

• Assicurati di avere un mezzo di comunicazione funzionante e con una batteria di riserva per poter COMUNICARE in caso di bisogno la tua posizione

• possibilmente NON uscire in barca da solo e AVVISA SEMPRE QUALCUNO sul tuo piano di navigazione

• Prima di USCIRE controlla sempre LO STATO DEL MARE e i bollettini meteo. Naviga solo con buone condizioni meteomarine

• Porta SEMPRE CON TE una scorta di cibo e di acqua potabile

• CONSULTA sempre le ordinanze marittime per verificare dove puoi navigare E dare l’ancora, e dove e’ invece vietato transitare

• Se vedi un segnale indicante UN SUBACQUEO naviga ad almeno 100 metri da esso

• IN CASO DI PERICOLO AVVISA PRONTAMENTE L’AUTORITA’ MARITTIMA

• ENTRO I 1000 METRI dalla costa naviga con una velocità inferiore a 10 nodi e con lo scafo in dislocamento