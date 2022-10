Scritte sulle vetrate degli uffici sindacali, colpito anche l’edificio che ospita l’Ordine degli infermieri e il Giudice di Pace

“Blitz” dei No Vax in varie zone del territorio. A Ravenna, sono stati imbrattati da scritte con il consueto tenore le vetrate della sede provinciale Uil di via Le Corbusier e i muri dell’edificio che ospita l’Ordine delle professioni infermieristiche, insieme ad altri Ordini sanitari, e l’ufficio del Giudice di Pace; vandali in azione anche nelle sedi decentrate Cgil e Cisl a Marina di Ravenna. Indagini in corso.