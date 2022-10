Iniziativa promossa da Comune, sindacati e Ordine delle professioni infermieristiche lunedì 17 ottobre. . I messaggi di vicinanza alle organizzazioni colpite.

“Voglio esprimere assoluta solidarietà all’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia e ai sindacati Cgil Cisl e Uil, le cui sedi sono state colpite stanotte da ignobili atti vandalici, imbrattate da scritte oltraggiose riconducibili al movimento no vax”. Questo il commento del sindaco Michele de Pascale, che prosegue: “lo ribadisco ancora una volta, questi gesti aggressivi, figli di una cultura violenta e intimidatoria non saranno tollerati, reagiremo con decisione e metteremo in campo tutte le azioni necessarie a individuare i responsabili e consegnarli alla giustizia. Le indagini sono in corso e le forze dell’ordine sono già in azione”.

“Per manifestare pubblicamente solidarietà e vicinanza e condannare con fermezza tali gesti assolutamente indegni, in concerto con le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil e Ordine delle professioni infermieristiche, abbiamo organizzato un presidio davanti alla sede dell’Opi in piazza Bernini 2, lunedì 17 ottobre alle ore 18. Tutta la cittadinanza è invitata”.

Vari i messaggi di vicinanza dopo l’accaduto. Articolo uno di Ravenna esprime “la più ferma condanna per le scritte provocatorie e farneticanti che hanno deturpato le sedi sindacali della Cgil e della Cisl di Marina di Ravenna e la sede della Uil di Ravenna, dell’ordine professioni infermieristiche e del giudice di pace.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà nei confronti di tutte le organizzazioni oggetto del grave atto.

In un momento così delicato è essenziale che tutte le forze democratiche si uniscano sulla base dei principi della nostra costituzione repubblicana e isolino i seminatori di odio.

Chiediamo alle forze dell’ ordine di compiere indagini accurate su quanto è accaduto per individuare i responsabili e di rafforzare la vigilanza affinché tali azioni non si ripetano”.

Il gruppo consiliare Ravenna Coraggiosa definisce “infamanti” le scritte che questa mattina hanno deturpato le sedi di varie realtà della città e di Marina di Ravenna (Giudice di pace, Ordine delle professioni infermieristiche, Cgil, Cisl e Uil) e auspica che vengano individuati al più presto gli autori dell’atto vandalico.

“Un gesto che – oltre a deturpare in maniera inaccettabile diversi muri delle nostre città – dimostra la vigliaccheria di chi, in maniera anonima, manifesta in maniera così sgradevole e impattante opinioni intollerabili in un normale processo democratico, manifestando un odio pericoloso.

Oltre alla ferma condanna per quanto accaduto, Ravenna Coraggiosa esprime assoluta solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori degli enti che sono stati oggetto di insulto. Il disagio che probabilmente provano davanti a questo scempio è lo stesso dell’intera comunità democratica cittadina”.