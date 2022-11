Ulteriori verifiche della Polizia ieri al Mosaico: situazione regolare

Nuovi controlli della Polizia al residence Mosaico di Ravenna, dopo l’intervento, con una successiva verifica, di alcuni giorni fa. Gli agenti delle Volanti erano stati chiamati in seguito ad una lite tra un uomo e una ragazza di origini sudamericane: in particolare, individuate tre donne straniere, dedite alla prostituzione, di cui una in regola con il permesso di soggiorno e un’altra richiedente protezione. Per una terza, espulsione dal territorio italiano. Nella giornata di ieri ulteriori verifiche negli appartamenti da parte della Squadra Mobile: è risultato tutto regolare.