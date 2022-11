L’iniziativa della società giallorossa per la partita di domenica contro la corazzata Udine, al via la prevendita

Dopo la scottante sconfitta di Chiusi, l’OraSì Ravenna volta pagina e si prepara al big match di domenica prossima, 27 novembre, quando alle ore 17 ospiterà al Carisport di Cesena la corazzata Old Wild West Udine.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2022, in programma venerdì 25 novembre, il Basket Ravenna si schiera al fianco delle donne e dell’associazione Linea Rosa, proponendo l’ingresso a 5€ per tutte le donne. L’associazione Linea Rosa sarà inoltre presente al Carisport, dove sarà possibile acquistare gadget speciali (con prezzi variabili da 1€ a 10-15€) per sostenere la lotta contro la violenza di genere.

Al via la prevendita

La prevendita dei biglietti per il match contro Udine avrà inizio martedì 22 novembre. I tagliandi saranno disponibili presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, da martedì a venerdì dalle 9 alle 12.30.

La biglietteria del Carisport, infine, aprirà dalle ore 16 di domenica, così come i cancelli del palazzetto.

I prezzi: