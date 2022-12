Sul palco il James Thompson Trio, in un concerto dedicato al fotografo Alfredo Lando. Il programma

Riparte, dal 13 gennaio, la programmazione del Teatro Socjale di Piangipane: si concluderà il 31 marzo, mentre nelle settimane successive si proseguirà con gli eventi degli altri Enti che utilizzano il teatro (Ravenna Festival, Ravenna Teatro, Ravenna Jazz, ErosAntEros – POLIS Teatro Festival).

“Continua quindi, sempre con grande attenzione alla qualità delle proposte artistiche, il cammino di questa longeva ed originale esperienza fatta di cultura, spettacolo, volontariato e solidarietà”, commentano gli organizzatori.

“L’attività ormai ultra trentennale del Teatro Socjale – rileva l’assessore alla Cultura, Fabio Sbaraglia – rappresenta un solido presidio culturale a cui tutti siamo affezionati. Crediamo fortemente nella necessità di mantenere radicata un’offerta culturale disseminata e capace di coinvolgere quanto più possibile I territori del nostro comune, e da questo punto di vista l’attività del teatro di Piangipane rappresenta uno dei modelli più felici”.

Per la seconda parte di questa stagione, la direzione artistica (Filippo Padovani) ha perseguito il filo comune di presentare proposte nazionali caratterizzate da nomi prestigiosi nel panorama musicale italiano come Paolo Jannacci, Don Antonio Gramentieri ed anche la presenza straordinaria di Ron (Rosalino Cellamare), senza dimenticare artisti emergenti che si sono già ritagliati un proprio spazio sulla scena nazionale come Sara Zaccarelli e i Savana Funk. Non mancheranno autorevoli omaggi come il progetto Elvis The King e i BeatleStory. Inoltre il Socjale tornerà alle proprie origini: per due serate eccezionali il grande Jazz si riappropria del palco del teatro con i concerti di Piero Odorici & Cyrus Chestnut e della leggenda del saz Donald Harrison. Quest’ultimo concerto apre ad un’importante novità, in quanto sancisce l’avvio della collaborazione tra Ferrara Jazz e il Socjale che si pone l’obiettivo di realizzare alcune serate con artisti prestigiosi della scena jazzistica internazionale. Infine siamo orgogliosi di presentare il debutto, in esclusiva regionale, della super band Heroes & Monsters (Will Hunt, Stef Burns e Todd Kerns): una vera chicca per gli amanti del rock!

Tutti i concerti avranno inizio alle 21,30, mentre le porte apriranno alle 20,30.

Gli spettacoli musicali saranno riservati ai soci del Circolo Arci, mentre quelli promossi da altri Enti (Ravenna Teatro e Ravenna Jazz Network) saranno invece aperti a tutti. E’ sempre consigliato l’acquisto del biglietto in prevendita, sul sito www.teatrosocjale.it,. Ovviamente il biglietto può essere acquistato anche presso la biglietteria del teatro nelle sere di apertura. Sia quello dello spettacolo serale, che quello per gli spettacoli programmati nelle serate successive.

Per gli acquisti potranno essere utilizzati i voucher emessi a compensazione dei biglietti acquistati in prevendita per gli spettacoli annullati. Comunque tutti i titoli (voucher e biglietti non ancora utilizzati) saranno valorizzati per l’ingresso ai nuovi spettacoli fino alla fine di questa stagione.

Il primo appuntamento del 13 gennaio, vede sul palco il James Thompson Trio, in “Dedicato ad Alfredo Lando”.

Un power trio capitanato da uno dei più grandi musicisti italiani: James Thompson. Sassofonista, flautista, cantante da anni ormai facente parte della line-up di Zucchero, James sarà accompagnato da Lele Veronesi (batteria) e da Mecco Guidi (Hammond-tastiere) in un concerto che trasporterà il pubblico in un viaggio tra i più famosi standard di musica soul, funk e blues senza disdegnare composizioni originali.

Il concerto rappresenta anche un sentito ricordo del fotografo Alfredo Lando (Tiziano Terzani, Zucchero e molti altri) che verrà omaggiato attraverso una serie dei suoi scatti più rappresentativi che accompagneranno i vari pezzi eseguiti dal trio.

20 gennaio 2023

SAVANA FUNK “GHIBLI TOUR”

Una band che incarna l’essenza della live band unendo funk, blues, rock e musica africana con jam incendiarie, groove irresisitbile e una presenza scenica inconfondibile. Aldo, Youssef e Blake, ormai da anni, hanno attirato l’attenzione dei più grandi artisti italiani e internazionali che li ha portati ad esibirsi al fianco di Jovanotti e Red Hot Chili Peppers. Un concerto dai ritmi irrefrenabili che farà scuotere e ballare tutto il Socjale!

27 gennaio 2023

DON ANTONIO & THE GRACES

“AI CONFINI DI MORRICONE”

Un sentito omaggio a Ennio Morricone, un viaggio attraverso tutti i Morricone possibili per utilizzare le parole di Don Antonio (Antonio Gramentieri – Sacri Cuori – Vince Vallicelli) & The Graces (Luca Giovacchini e Piero Perelli). Siamo dinanzi ad concerto-tributo che si propone di rileggere le musiche del Maestro facendole uscire dalla partitura orchestrale per ricondurle ad una musicalità orale e primitiva. Allo stesso tempo, però, ritroveremo i temi inconfondibili, suggestivi e visionari per i quali ognuno di noi ha amato Ennio Morricone.

3 febbraio 2023

SARA ZACCARELLI

“NUDHA”

Una delle voci emergenti della musica italiana torna al Socjale con un progetto completamente nuovo! Nudha, alias Sara Zaccarrelli, è un progetto esplosivo in musica italiana dove le influenze soul e R&B vengono miscelate tra pop e alternative rock. Un esordio travolgente che ha ottenuto il plauso della critica e un grande successo di pubblico grazie all’intimità dei testi e ad una vocalità travolgente e ruvida che rendono il progetto un unicum nel panorama musicale italiano.

12 febbraio 2023

HEROES & MONSTERS

3 amici, 3 strumenti, 3 leggende dell’hard rock: Will Hunt (Evanescence), Stef Burns (Alice Cooper, Vasco Rossi), Todd Kerns (Slash). Il nuovo power trio della scena hard rock esordisce in Italia e al Socjale per una delle rivelazioni della scena musicale del 2023. Un concerto che gli amanti della musica non possono perdersi, in esclusiva regionale al Socjale!

17 febbraio 2023

PAOLO JANNACCI

“IN VIAGGIO CON ENZO”

Paolo Jannacci porta al Socjale il ricordo della musica e dell’ironia che hanno reso il padre Enzo uno dei cantautori più amati della musica italiana. Insieme alla band che ha accompagnato Enzo durante la sua carriera, Paolo ci porterà nel mondo del padre attraverso aneddoti, ironia e ovviamente la musica che hanno reso Enzo Jannacci un cantautore atipico, amato dai colleghi e dal pubblico.

24 febbraio 2023

CYRUS CHESTNUT & PIERO ODORICI QUARTET

Cyrus Chestnut, uno dei pianisti jazz più richiesti e stimati nel panorama internazionale, e Piero Odorici, sassofonista di fama internazionale, riportano il Socjale alla propria dimensione originaria: il Jazz Club.Un concerto guidato dalla sapiente maestria di Chestnut che oltre ad aver collaborato con Jon Hendricks e Michael Carvin è stato il fido pianista della leggendaria Betty Carter. Insomma, il jazz torna in grande stile al Socjale con un concerto non solo per gli amanti del genere ma anche per gli amanti della musica in generale!

3 marzo 2023

ELVIS THE KING

“La leggenda del Re del Rock & Roll” con Nicola Congiu

Per portare al Socjale il mito di Elvis Presley non era sufficiente organizzare un semplice concerto. La vita del Re del Rock, con i suoi fasti e i suoi eccessi, dal mito al declino, aveva bisogno di qualcosa di più: un vero e proprio spettacolo tra teatro e musica. Nicola Congiu, cantante di fama internazionale, interpreta Elvis e sarà accompagnato sul palco dai fantastici Black Ball Boogie. A raccontare la vita del Re sarà Giuseppe Esposto. Tutti questi elementi: musica, teatro e immagini sono sapientemente organizzati dalla regia di Claudio Salvi.

10 marzo 2023

BEATLESTORY

“THE FABULOUS BEATLES SHOW”

Come festeggiare il 60° anniversario della band più famosa al mondo? Ovviamente con il più famoso tributo italiano dei 4 di Liverpool: i BeatleStory! Uno show di oltre 2 ore ripercorre la storia e i successi di John, Paul; George e Ringo, con uno spettacolo completamente rinnovato per celebrare i 60 anni di storia dei Beatles. I BeatleStory di recente hanno ricevuto gli onori da parte del titolare del Cavern Club, ilpiù famoso locale di Liverpool, che ha affermato: “La loro performance e l’attenzione ai dettagli sono all’altezza delle migliori tribute band dei Beatles: uno spettacolo eccellente!”

17 marzo 2023

RON

“Trio Acustico”

Un grande della musica al Socjale! Ron, artista e cantautore che non ha bisogno di alcuna presentazione, si esibirà per la prima volta al Socjale con una formazione acustica, intima e raccolta. La nuova veste che il trio darà alle indimenticabili canzoni di Ron farà affiorare moltissimi sentimenti rendendo il concerto un evento unico per il Socjale.

24 marzo 2023

DONALD HARRISON QUARTET

Un maestro del Jazz al Socjale! Donald Harrison, fresco vincitore del NEA Jazz Master Award, muove i primi passi musicali a New Orleans, vera culla del Jazz, fino a diventare uno dei sassofonisti più stimati al mondo tanto da vantare collaborazioni con Miles Davis, Eddie Palmieri, Billy Cobham fino al leggendario rapper The Notorious BIG. Il suo stile ha influenzato il jazz moderno e lo ha reso uno dei jazzisti di culto nel panorama moderno. Il concerto vedrà Mr. Donald Harrison accompagnato da una line-up dinamica (piano, basso, batteria) che rende la serata assolutamente imperdibile.

Una collaborazione Teatro Socjale – Ferrara Jazz Festival

31 marzo 2023

THE GOODFELLAS

“Happy Birthday to the Goofellas… 30 years”

La chiusura di stagione non può che essere una festa… e quale modo migliore di festeggiare se non celebrando il 30° compleanno della nostra rock & roll swing band preferita? I Goodfellas non hanno bisogno di presentazioni: da 30 anni sono una band di culto nel panorama rock’n’roll italiano ed internazionale e per festeggiare al meglio il compleanno non mancheranno sorprese con ospiti, gag e tanto divertimento! Come on folks, let’s rock!!

Il Socjale poi si ripropone con la consueta formula, con i mitici cappelletti nell’intervallo dello spettacolo…