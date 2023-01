Appuntamento domani sera, lunedì 30 gennaio, a San Pietro in Vincoli

Siamo di fronte di fronte a gravi problemi che caratterizzano il periodo attuale: la crisi climatica, la pandemia, la guerra, le disuguaglianze e le ingiustizie crescenti all’interno dei vari paesi e nel mondo.

La enciclica “Fratelli tutti” appresenta un importante contributo alla riflessione e al confronto tra tutte le forze e soggetti che vogliono lavorare per un mondo migliore e più giusto.Per questo, l’associazione Idee per la sinistra, le ACLI e il Centro Studi Donati, insieme, hanno chiesto al cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e vescovo di Bologna, di presentare l’enciclica “Fratelli tutti”.

L’incontro si svolgerà a San Pietro in Vincoli, lunedì 30 gennaio alle ore 20:30, alla sede dei Missionari Saveriani (via Monsignor Bertaccini, 7). Oltre al card. Zuppi, interverranno Walter Raspa (ACLI Emilia Romagna), Luciano Ravaioli (Responsabile Pastorale Sociale e Lavoro, diocesi di Forli-Bertinoro), Vasco Errani (Associazione Idee per la sinistra).