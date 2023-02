Dai locali dell’ufficio decentrato, dove fino a poco fa era ospitata, si sposta nella sede di piazza della Libertà, 10, in un edificio più accessibile e che, per l’occasione, ha rinnovato completamente il suo look

Nella giornata di oggi, sabato 11 febbraio, nella nuova sede di piazza della Libertà, 10, a Castiglione di Ravenna, riapre la biblioteca “Celso Omicini”. Dai locali dell’ufficio decentrato, dove fino a poche settimane fa era ospitata, quindi, si sposta in una sede più accessibile e completamente dedicata alla biblioteca che, per l’occasione, rinnova completamente il proprio look. L’edificio si compone di due piani che, nelle prossime settimane, verranno completamente riallestiti con arredi funzionali che andranno a rendere più accoglienti gli ambienti. Nel frattempo, dalla giornata di oggi, sabato 11 febbraio, sarà comunque possibile usufruire della biblioteca stessa.

Numerose le novità previste nel progetto di restyling, curato dall’istituzione “Biblioteca Classense” e presentato alla cittadinanza lo scorso mercoledì 25 gennaio, alla presenza di Eugenio Fusignani, vicesindaco di Ravenna, e di Fabio Sbaraglia, assessore alla cultura del Comune della città bizantina. Fra le varie innovazioni in programma, anche l’area “Nati per leggere”, completamente dedicata a bambine e a bambini; lo spazio gaming e ludoteca; gli scaffali dei libri “dal mondo” in lingua straniera; e gli scaffali coi materiali in caa, ossia in comunicazione aumentativa alternativa, con l’utilizzo di un insieme di strategie per potenziare il linguaggio verbale.

La biblioteca “Celso Omicini” di Castiglione di Ravenna rimarrà aperta dal martedì al sabato compresi, dalle 9 alle 12.30 (il mercoledì e il giovedì, invece, l’edificio resterà aperto solo al pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30). Prossimamente, poi, sono in calendario vari appuntamenti, di seguito elencati:

giovedì 16 febbraio e sabato 18 febbraio, “La notte dei pupazzi. Cosa può succedere di notte in una biblioteca?”, iniziativa dedicata alle bambine e ai bambini dai tre anni ai sei anni, con la consegna dei pupazzi in programma giovedì dalle 15 alle 18; mentre, il ritiro e la lettura animata, è in calendario il sabato alle 10.30

sabato 18 febbraio e sabato 4 marzo, “Letture in simboli” iniziativa dedicata alle bambine e ai bambini dai zero anni ai sei anni, curata da “Reciprocamente” e dalle volontarie di “Nati per leggere”

In merito alla riapertura della biblioteca “Celso Omicini” di Castiglione di Ravenna, nella nuova sede di piazza della Libertà, 10, della frazione del Comune bizantino, si è espresso Fabio Sbaraglia, assessore alla cultura del Comune di Ravenna, con le seguenti parole: “La riapertura della biblioteca nei nuovi locali è una bellissima notizia per tutta la comunità e, in particolare, per i territori di Castiglione e limitrofi. Il presidio culturale che, soprattutto nel forese, le nostre biblioteche garantiscono è prezioso e apprezzato dai cittadini, e siamo certi, nei nuovi spazi, le attività che gli operatori e le operatrici della Classense, da sempre, propongono, godranno di nuove e di più ampie possibilità di coinvolgimento per sempre più persone”, ha concluso Sbaraglia.

Infine, anche Silvia Masi, direttrice dell’istituzione “Biblioteca Classense”, si è espressa in merito alla riapertura della biblioteca, in programma per la giornata di oggi, sabato 11 febbraio, con le seguenti parole: “Ambienti più confortevoli e più adeguati ci consentiranno di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti. La biblioteca “Omicini” intende, così, essere sempre più vicina alla comunità di Castiglione”, ha concluso la Masi.

Per maggiori informazioni, è necessario visitare il sito web www.classense.ra.it/castiglione/, o visitare la pagina Facebook al seguente link del sito web https://it-it.facebook.com/bibliotecaclassenseravenna/, oppure visitare il canale Telegram “Nati per leggere” al seguente link del sito web https://t.me/natiperleggereravenna.