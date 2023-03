Un grande successo che testimonia l’amore e l’interesse del pubblico per i luoghi d’arte e di cultura

Le Giornate Fai di Primavera in provincia di Ravenna hanno portato oltre 5500 visitatori: un grande successo che testimonia l’amore e l’interesse del pubblico per i luoghi d’arte e di cultura. Le visite hanno premiato in primo luogo gli Archivi della moda Mazzini a Massa Lombarda, un ‘archivio’ di ricerca non di carte, ma di abiti, calzature, borse, accessori di ogni genere, che si configura oggi come l’archivio di abbigliamento rivolto alla ricerca nel settore moda più grande d’Europa, uno scrigno di memoria della moda dai primi del Novecento al contemporaneo, con punto di forza negli anni Ottanta-Novanta e nella contemporaneità.

Grande successo anche al Palazzo del Governo di Ravenna, dove i visitatori sono stati accolti dal Prefetto Castrese De Rosa e accompagnati nelle sale di rappresentanza, per concludere la visita con un momento musicale a cura dei quartetti d’archi nati in seno all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini; e per il percorso faentino dedicato a Felice Giani nel bicentenario della morte: i palazzi del neoclassico faentino hanno attirato moltissimi visitatori, che sono andati alla scoperta di questo pittore piemontese che tanto ha creato nella cittadina romagnola, lasciando un patrimonio pittorico di estremo valore.

Tutti i luoghi aperti in provincia hanno visto un grande afflusso di visitatori, che hanno testimoniato il desiderio di scoprire e conoscere un patrimonio inestimabile e non sempre accessibile, che fa la ricchezza del nostro paese.

La Delegazione Fai di Ravenna desidera ringraziare tutti i volontari che hanno reso possibile questo grande risultato, gli Apprendisti Ciceroni delle scuole della provincia e i visitatori che ancora una volta hanno confermato la loro fiducia nei confronti del Fondo Ambiente Italiano, contribuendo con le loro donazioni a un’importante azione di recupero e valorizzazione del patrimonio. Un grande ringraziamento va anche a tutte le istituzioni che hanno collaborato, rendendo le Giornate Fai di Primavera ancora una volta una grande festa di piazza. L’appuntamento ora è alle Giornate Fai d’Autunno.