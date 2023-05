Le condizioni della frazione di Ravenna a quattro giorni di distanza da quel maledetto 18 maggio: il giorno in cui l’acqua ha iniziato a invaderla fino a sommergerla

Le case, gli alberi, i pali della luce… tutto sembra galleggiare sull’acqua: resta drammatica la situazione di Fornace Zarattini che si ritrova ancora allagata. Come si vede nel video girato nella mattinata di lunedì 22 maggio, l’acqua invade tutt’ora le vie della frazione che in questi giorni non ha avuto pace da quando, nel tardo pomeriggio di giovedì 18 maggio, il livello dell’acqua ha iniziato a salire sempre più fino a far ritrovare, al mattino seguente, un’area sommersa.