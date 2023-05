Struttura di Protezione civile. La presenza di Vasco Errani, ex governatore dell’Emilia-Romagna, già primo Commissario per il terremoto del 2012 e per il sisma in Centro Italia

Tra le articolazioni impegnate nella gestione dell’emergenza alluvione è di rilievo anche il ruolo del Centro operativo comunale di Protezione civile (C.O.C.), che ha riferimento il sindaco. In questa sede le varie componenti possono interagire in maniera sempre più coordinata: si tratta più in generale di una metodologia di azione che si basa su protocolli precisi (elaborati già da tempo a livello nazionale), utili nel momento della pianificazione e dell’azione.

Presente anche Vasco Errani, ex governatore della Regione. Errani è stato Commissario per l’emergenza legata al terremoto del 2012 in Emilia (poi l’avvicendamento con Stefano Bonaccini) e, dal 2016 al 2017, per la ricostruzione dopo il sisma che colpì il Centro Italia.