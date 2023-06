Sono state aggiunte altre aree, con le operazioni che inizieranno domenica e termineranno mercoledì, e sono state elencate le precazioni che si raccomanda di adottare

Per fronteggiare lo sviluppo di zanzare collegato, in seguito alla recente alluvione, sia al mancato ed al ridotto deflusso delle acque nella rete idrica scolante, sia al permanere di ampie zone allagate, l’amministrazione comunale di Ravenna ed Azimut s.p.A., oltre a quelli già effettuati nelle scorse notti, hanno programmato ulteriori interventi straordinari di trattamento delle zanzare, ampliando notevolmente le zone di intervento.

In particolare, sono stati pianificati e verranno eseguiti interventi adulticidi straordinari, in orario notturno dalla mezzanotte alle sei della mattina, con l’impiego di mezzi e di prodotti ad elevata efficacia. Oltre alle attività straordinarie, inoltre, proseguono quelle ordinarie di contenimento delle zanzare a livello antilarvale su suolo pubblico, per mezzo sia di trattamenti larvicidi in tutte i pozzetti presenti in ambito pubblico che di trattamenti specifici in ambito naturale. Continua anche il costante monitoraggio e trattamento preventivo delle infestazioni.

Prevedendo un’intensa presenza di zanzare a seguito dei fenomeni alluvionali, al fine di coadiuvare e di non vanificare gli interventi in ambito pubblico, si raccomanda la cittadinanza di attuare le prescrizioni già presenti in ambito privato, come da ordinanze in vigore. In particolare, si suggerisce di eseguire un costante trattamento periodico delle proprie aree di competenza, ogni quindici giorni circa, utilizzando il prodotto larvicida distribuito gratuitamente, ed adottando comportamenti preventivi e consapevoli per l’eliminazione e per il contenimento delle infestazioni di zanzare.

Di seguito, gli interventi straordinari di trattamento delle zanzare previsti:

nnella notte tra domenica 4 giugno e tra lunedì 5 giugno, a Sant’Alberto, a Torri, a Borgo Masotti, a Camerlona, a Conventello, a Grattacoppa, a Mezzano, a Bastia, a Borgo Faina, ad Osteria, a Caserma, a Ducenta, a Durazzano, a Santo Stefano, a Carraie, a Borgo Papale, a Campiano e a Massa

nella notte tra lunedì 5 giugno e tra martedì 6 giugno, a Castiglione, a La Guarniera, a Savio, a Porto Fuori, a Classe, a San Romualdo, a Mandriole, a Savarna, ad Ammonite e a Santerno

nella notte tra martedì 6 giugno e tra mercoledì 7 giugno, a Casalborsetti, a Marina Romea, a Porto Corsini, a Marina di Ravenna, a Punta Marina, a Lido Adriano, a Lido di Dante, a Lido di Classe e a Lido di Savio.

Di seguito, invece, le precauzioni che la cittadinanza è invitata ad adottare:

evitare che persone o animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato durante il trattamento

tenere in casa gli animali durante l’intervento ed evitare che escano nelle tre ore successive

tenere chiuse porte e finestre negli orari indicati

evitare di lasciare la biancheria esternamente ad asciugare

evitare il consumo di frutta e di verdura raccolta dai propri campi per almeno tre giorni, oppure assicurarsi di lavare accuratamente tali prodotti

Di seguito, infine, le sedi in cui sono distribuiti gratuitamente i prodotti antilarvali: