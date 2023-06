Provvedimento del Questore Lucio Pennella: divieto di accesso per un anno nelle vie del centro storico

Il Questore di Ravenna Lucio Pennella ha emesso il provvedimento di divieto di accesso per un anno nel centro storico di Ravenna nei confronti di un uomo di 48 anni di origine romena gravato da precedenti penali, che, in continuo stato di alterazione alcoolica, da mesi molestava turisti e residenti, ingenerando un forte senso di insicurezza, rileva la Questura in una nota stampa.

Nel corso dell ‘intensificazione di servizi di controllo del territorio finalizzata a garantire una sempre maggiore sicurezza alla cittadinanza, l’uomo, noto agli agenti per i suoi trascorsi di polizia, è stato più volte controllato e sanzionato dalle pattuglie nel cuore del centro storico di Ravenna in quanto sorpreso, visibilmente ubriaco, mentre molestava i residenti a passeggio nelle vie dello shopping, i numerosi visitatori delle aree di interesse turistico, in particolare nei pressi della tomba di Dante e i clienti seduti nei plateatici dei bar di piazza del Popolo.

Per i comportamenti molesti assunti, allo stesso è stato notificato dalla Polizia Locale in tre differenti circostanze l’ordine di allontanamento per 48 ore dalle aree cittadine previste dal Regolamento di Polizia Urbana a tutela rinforzata, che l’uomo ha però sistematicamente violato, pertanto, accertata la reiterazione, il Questore ha emesso nei suoi confronti il divieto per un anno di accesso nelle vie del centro storico di Ravenna.