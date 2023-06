Roncalceci: l’appuntamento, promosso dal Comitato Cittadino, si tiene venerdì 30 giugno alle 20.30

“Per cercare di approfondire e capire quanto accaduto al nostro territorio ed eventuali responsabilità”, spiegano gli organizzatori in una nota, venerdì 30 giugno alle ore 20,30 a Roncalceci, al Circolo San Biagio, si terrà un evento pubblico sul tema dell’alluvione rivolto alla cittadinanza. Come rileva Cinzia Pasi, Associazione Comitato Cittadino di Roncalceci, “uno dei relatori sarà un vero conoscitore della nostra area, il Dott. Claudio Miccoli, geologo che, unitamente all’Ing. idraulico Andrea Barbieri cercheranno, anche sollecitati dal pubblico presente, di analizzare quanto accaduto”.

Prosegue la nota: “Tanti sono i dubbi che da un mese assillano le popolazioni del forese del Comune di Ravenna. Che questo evento sia stato catastrofico sotto molteplici aspetti e che le conseguenze avranno ricadute per anni ed anni è oramai fuori di dubbio. Una intera regione, le sue attività produttive e la vita di migliaia di persone sono state stravolte e segnate per sempre Alcune aree pare non abbiano la forza di rialzarsi e ripartire. Senza considerare poi il prezzo di vite umane e non che si è dovuto pagare. Ben ricordiamo che nel 1996 una alluvione interessò a macchia di leopardo la nostra zona e già a quel tempo mise in evidenza la fragilità del nostro territorio ed i probabili e possibili limiti di chi era stato preposto alla sua cura e tutela. A quel tempo fu una vera e propria passeggiata raffrontata alla alluvione di un mese fa. Sono passati ben 27 anni e, visto quanto successo, pare proprio che la manutenzione e gli interventi (se sono stati fatti) non siano stati sufficienti. Fino ad ora come cittadini siamo stati volutamente in silenzio per poter, a mente fredda osservare e valutare quanto è accaduto. Ci auguriamo che il Dott. Claudio Miccoli e l’ing. Andrea Barbieri possano aiutarci in questo percorso di conoscenza ed approfondimento. Maggiori info alla nostra pagina Facebook”.