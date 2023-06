Sospesa la ZTL in via di Roma. Mezzi pesanti, i percorsi

In considerazione della chiusura del ponte mobile dal 3 al 6 luglio per ulteriori interventi manutentivi, disposta dall’Autorità portuale, proprietaria e titolare del ponte, il Comune ha istituito modifiche alla viabilità, spiega una nota dell’Amministrazione.

E’ stato quindi disposto il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni in via Attilio Monti, nel tratto in corrispondenza del nuovo ponte mobile, dalle 6 di lunedì 3 luglio fino alle 24 di giovedì 6 luglio, con la concomitante sospensione della zona a traffico limitato (ZTL) di via di Roma, nel tratto compreso fra via Carducci e via Guaccimanni.

E’ quindi ammessa la svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma e il varco Sirio, installato all’incrocio tra le due vie, rimarrà attivo con funzione di monitoraggio e sospensione dell’attività sanzionatoria.

E’ consentito il transito ai veicoli autorizzati con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate, lungo i seguenti percorsi:

Direzione sud – nord: viale Europa (tratto compreso tra la rotonda Danimarca e la rotonda Francia), via Bellucci, circonvallazione Piazza d’Armi, piazza Caduti sul Lavoro, via Candiano (nel tratto e nella direzione da via Trieste a via Darsena), via Darsena (nel tratto e nella direzione da via Candiano a via Antico Squero), via Antico Squero, via Montecatini e via delle Industrie (nel tratto e nella direzione da via Montecatini a Rotonda Belgio);

direzione nord – sud: via delle Industrie (nel tratto e nella direzione da Rotonda Belgio a Via Darsena), via Darsena (nel tratto e nella direzione da via delle Industrie a piazza Caduti sul Lavoro), piazza Caduti sul Lavoro, circonvallazione piazza d’Armi, via Destra Canale Molinetto (tratto compreso tra circonvallazione piazza d’Armi e la rotonda Francia) e viale Europa (tratto compreso tra la rotonda Francia e la rotonda Danimarca).

Invece i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate e non specificatamente autorizzati al transito all’interno dell’abitato di Ravenna, dovranno percorrere le statali tangenti all’abitato di Ravenna (statali 309 DIR, 16 e 67).