Aveva 69 anni. Una lunga carriera nella redazione de Il Resto del Carlino Ravenna

Il mondo del giornalismo piange Marcello Petronelli, scomparso a 69 anni, dopo una lunga malattia. Già vice capocronaca de Il Resto del Carlino a Ravenna, in pensione da alcuni anni, Petronelli, nato a Cerignola, era entrato in redazione nel 1981 dopo la laurea in Biologia all’Università di Ferrara. Ha rappresentato per lungo tempo una delle colonne del giornale. Stimato professionista, si è sempre distinto anche per le sue doti umane. I funerali si terranno l’8 luglio alla 10.30 nella basilica di San Francesco.

La redazione di Ravenna24ore.it si unisce al dolore della famiglia e dei colleghi per la perdita.